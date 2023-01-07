Из нищеты и насилия к всемирной известности: как Рианна добилась славы и признан

Барбадосская красавица начала карьеру певицы в 16 лет, сегодня ее называют иконой стиля и одной из самых влиятельных знаменитостей.

Певица Робин Фенти, известная под псевдонимом Рианна, родилась на Барбадосе в семье фабричного работника и бухгалтера. Как пишет Lenta.ru, ее отец из-за проблем с алкоголем и наркотиками потерял престижную для маленького острова работу и стал торговать одеждой в уличной палатке. Дочери пришлось после уроков помогать папе. В 16 лет девочка выиграла школьный конкурс красоты и познакомилась с американским продюсером Эваном Роджерсом.

Шоумен оценил вокальные данные Фенти и ее каверы на песни Марайи Кэри. Вскоре девушка бросила школу и отправилась в США, где заключила первый контракт с крупной звукозаписывающей студией. Первый альбом 2005 года продавался без ажиотажа, но артистка не отчаивалась, выступала на разогреве у звезд. В 2007 наступил ее звездный час, альбом Good Girl Gone Bad, что называется, выстрелил.

Слава однако не помогла Рианне найти достойного спутника жизни. Ее роман с певцом Крисом Брауном окончился скандалом. Бойфренд избил 21-летнюю артистку, да так, что она не смогла выйти на сцену на церемонии «Грэмми» в 2009-м. Сообщалось, что во время нападения Браун пытался задушить подругу, а потом скрылся от полиции, но вскоре пришел с повинной — получил условный срок.

В 2011 году Рианна начала сотрудничать со стилистом Мелом Оттеньбергом. Их эксперименты превратили певицу в икону стиля. Именно он одел ее в прозрачное платье, усыпанное кристалами Swarovski, и меховую горжетку на вручение премии Fashion Icon, которую лично вручала главный редактор журнала Vogue Анна Винтур. Рианна стала лицом многих кампаний модных брендов и королевой стритстайла.

Даже во время беременности знаменитость задавала тренды. В паре с рэпером A$AP Rocky (Настоящее имя Раким Ателастон Майерс. — Прим. ред.) она впервые стала мамой, ни на минуту не сходя с первых полос фэшн-журналов. Наряды с оголенным животом повторили не только поклонницы, но и многие звезды шоу-бизнеса. Влюбленные артисты делятся кадрами с малышом, но пока не открывают публике даже его имени. Зато мальчишка в кожаном памперсе уже выглядит достойным наследником стильного семейства.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с сыном Рианны и Майерса.