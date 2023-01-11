Понять и простить: Пугачева пыталась вернуть оскандалившегося мужа в Россию

Когда-то открывавшей с ноги дверь практически в любой кабинет в стране певице пришлось безрезультатно обивать пороги.

Алла Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Ее супруг Максим Галкин* не стал медлить и сразу обозначил свою политическую позицию, поддавшись антироссийским настроениям.

К началу нового учебного года Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова сбежала в Израиль. KP.RU стали известны подробности последнего визита Примадонны на Родину.

Оказалось, что Алла Борисовна приезжала домой, чтобы договориться за своего мужа и вернуть его на телевидение.

«Алла Борисовна обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов», — рассказал источник в телевизионных кругах изданию.

Но Галкина не хотели возвращать на экраны. Мол, народ его больше не примет.

Тем временем шоумен продолжает шокировать публику своими выходками. Одна из последних, например, произошла во время выступления в Дубае — мужчина прокричал со сцены известный лозунг украинских националистов.

«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — сказал артист в микрофон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин лишится наград Кемеровской области из-за нацистского лозунга.

* — признан иноагентом в РФ.