Родственники убитой матери пятерых детей рассказали о ее муже: «Унижения терпел»

Пока велись поиски тела бывшей жены, Александр Белюшин активно раздавал интервью и даже сетовал на оперативников. Сегодня он сознался в расправе над экс-супругой.

Родственники убитой в Свердловской области матери пятерых детей Любови Белюшиной рассказали 5-tv.ru, что бывший муж Александр ее избивал. Это подтвердила и его собственная мать. 5-tv.ru собрал все известные на данный момент подробности трагедии.

Что рассказали родственники убитой Любови Белюшиной

Комментарий о погибшей дали ее двоюродная сестра Наталья и сожительница отца женщины. По их словам, бывший муж бил Наталью.

«Он всегда молчаливый. Он никогда не был как какой-нибудь боевик. Но я знала, что в августе он ее побил. Я ездила к ней в больницу. И то узнали, можно сказать, когда раны уже все затянулись. У нас просто был юбилей, я спросила, почему не приехала. Она ответила, что в больнице», — рассказала двоюродная сестра погибшей Наталья.

Женщины отметили, что не обладают точной информацией об убийстве. В частности, родственникам не огласили даже причину смерти. По их словам, пока не было вскрытия — тело слишком замерзшее.

Что рассказала мать подозреваемого в убийстве многодетной жены

Мама Александра Белюшина не верит в то, что ее сын мог совершить преступление. При этом избиений она не отрицает, хотя рассказала не об августовском инциденте, а произошедшем три года назад.

«Побои были. Она, когда пошла на работу, с молодым человеком загуляла. И он (Александр Белюшин — Прим. ред.) дал ей. Не рассчитал, она с крылечка упала. Его судили за это. Потом они развелись. Но сын любил ее, все унижения терпел ее», — сообщила женщина.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

По ее словам, вопрос о детях пока не решен. В органах сказали, что нужно подождать. При этом сами дети, хотят остаться у бабушки по отцовской линии.

«Они просятся сами. Они же все здесь выросли, все выросли здесь. Из роддома мы забирали. Даже старший — не родной — жил с нами», — подытожила женщина.

Что известно об убийстве матери пятерых детей на данный момент

Любовь Белюшина пропала в городе Алапаевске в декабре. Заявление на розыск поступило от ее бывшего супруга Александра. До недавнего времени он переоформлял на себя детские пособия и активно раздавал интервью. Перед журналистами мужчина представал в виде убитого горем отца и даже сетовал на следователей.

«Все измазали, все измарали пылью какой-то. Углы все проверяют. Думают, вдруг я ее убил. Об угол ударил», — говорил он.

Александр Белюшин с самого начала стал главным подозреваемым в убийстве бывшей жены. Однако его невозмутимость во время интервью и результаты проверки на полиграфе убедили правоохранителей обратить внимание на другие версии.

Тело Любови обнаружили в лесу под Режем 11 января. К этому моменту оперативники нашли улики, намекающие на виновность Александра. Еще одну зацепку дала теща. По ее словам, зять в последнее время вел себя странно: угрожал бывшей жене и часами прятался в бане, пока вся семья была в доме. На последнем допросе мужчина во всем признался — объяснил это муками совести из-за являющейся к нему во снах экс-супруги.

«Жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений», — сообщил руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Александр и Любовь Белюшины прожили вместе больше десяти лет, вместе воспитывали пятерых детей. Развелись они три года назад из-за ревности и побоев. Однако даже после официального расставания жили они под одной крышей. Незадолго до исчезновения Любовь решила найти нового мужчину, забрать детей и переехать. Белюшин умолял этого не делать.