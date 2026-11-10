«Опозорился на сцене»: подробности провала Киркорова в Тюмени

Киркоров опозорился на концерт в Тюмени и ему пришлось извиняться

Концерт Филиппа Киркорова в Тюмени обернулся громким скандалом. Вместо привычного масштабного шоу зрители увидели, как артист с трудом передвигается по сцене, забывает строчки собственных песен и сидит на стуле с микрофоном в руках. Некоторые заподозрили певца в нетрезвом состоянии, другие всерьез опасались, что он потеряет равновесие и упадет прямо во время концерта.

Публичные объяснения артиста не сняли всех вопросов. Певцу пришлось извиняться перед зрителями и признавать, что вечер получился совсем не таким, каким многие ждали. Разбираемся, что происходило на концерте и почему выступление поп-короля вызвало столько возмущения.

«Сейчас артист отдыхает, спит. Ему стало плохо уже непосредственно перед концертом, была высокая температура», — прокомментировала URA.RU представитель артиста Екатерина Успенская.

Не шоу, а тревожное зрелище: что увидели зрители

Выступление состоялось 9 ноября в Тюменской филармонии. Видео с концерта быстро разлетелись по социальным сетям. На кадрах видно, что артисту непросто держаться на ногах и двигаться в привычном темпе. По словам очевидцев, в некоторых композициях Киркоров не допевал куплеты, а в какой-то момент ему вынесли стул, чтобы он мог продолжить выступление сидя.

Зрители обратили внимание и на то, что певцу помогали сопровождающие. Некоторые утверждали, что даже переодеваться между номерами ему приходилось с посторонней помощью. В зале происходящее воспринимали по-разному: одни переживали за здоровье артиста, другие не скрывали возмущения. В комментариях появились даже предположения об алкогольном опьянении.

Реакция публики оказалась неоднозначной. Одна из зрительниц призналась, что впервые за время концерта хотела, чтобы он поскорее закончился.

«Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые, наверное, хотела, чтобы концерт поскорее закончился, так как было страшно, что он просто упадет на сцене», — рассказала тюменка.

Другая посетительница сравнила нынешнее выступление с концертом Киркорова, на котором побывала несколько лет назад. Тогда она осталась в восторге от шоу, а теперь, по ее словам, испытала настоящее разочарование.

Впрочем, нашлись и те, кто не стал спешить с обвинениями. Некоторые поклонники предположили, что певец действительно серьезно заболел, и призвали остальных не делать поспешных выводов. Одна из зрительниц рассказала, что не пожалела о покупке билетов, несмотря на случившееся. Она рассчитывала после концерта встретиться с Киркоровым в гримерке, но из-за его самочувствия общение не состоялось.

«Фасон трещал по швам»

После выступления стало известно, что Киркорову потребовалась помощь медиков. Пиар-директор артиста Екатерина Успенская подтвердила StarHit, что певец заболел, у него поднялась высокая температура и пришлось вызывать врачей.

«Была скорая и капельница», — сообщила представитель исполнителя.

Позже Киркоров сам вышел на связь с поклонниками и объяснил, почему все-таки не отменил концерт. По словам артиста, он понимал, что выступление может пройти не так, как обычно, но не хотел подводить людей, которые заранее купили билеты и приехали в Тюмень.

«Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили родители: „Лопни, но держи фасон!“. Признаюсь, фасон трещал по швам», — написал певец.

В финале шоу артист обратился и непосредственно к залу. Он признался, что чувствует себя, мягко говоря, неважно, но не мог лишить зрителей долгожданного праздника. Публика встретила его слова аплодисментами.

«Я не мог сегодня вас подвести. И в любом состоянии… Я уже под конец концерта могу сказать, что вы, надеюсь, ничего не поняли. Ну, я как представил, что вы сдаете билеты назад в этот практически Новый год, который застал меня в Тюмени. Я не мог разрушить этот праздник», — сказал Киркоров.

Однако далеко не всех такое объяснение устроило. Некоторые посетители начали требовать возврата денег за билеты.

«Простите меня»: Киркоров признал, что подвел ожидания

В своем обращении после концерта Киркоров не стал делать вид, будто ничего необычного не произошло. Он признал: выступление получилось совсем не таким, каким должно было быть, и допустил, что часть публики ушла домой разочарованной.

«Я прекрасно понимаю, что сегодня не все было так, как я привык и как вы заслуживаете. И допускаю, что кто-то ушел с этого концерта с чувством разочарования, с обидой или несбывшимися ожиданиями. Мне особенно непросто это осознавать, потому что за все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался», — отметил артист.

Киркоров отдельно попросил прощения у тех, кому не удалось подарить ожидаемые эмоции.

«Если я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего», — добавил исполнитель.

Певец назвал тюменский вечер одним из самых сложных за всю творческую жизнь. Он также поблагодарил зрителей за поддержку и отдельно отметил медиков, которые помогли ему после выступления.

Билеты за десятки тысяч рублей: почему публика ждала большего

Недовольство зрителей можно понять и с учетом стоимости выступления. Билеты на концерты Киркорова в Тюменской филармонии продавались по цене от шести до 24 тысяч рублей. Некоторые поклонники потратили на поход на шоу десятки тысяч, а кто-то специально приехал в город из других населенных пунктов.

К тому же концерты изначально должны были состояться еще в начале июня. Однако два выступления перенесли на ноябрь по техническим причинам. В итоге поклонникам пришлось ждать встречи с артистом несколько месяцев.

Для публики имя Киркорова давно означает не просто исполнение знакомых песен. Его выступления ассоциируются с масштабными постановками, сменой костюмов, спецэффектами и постоянным движением на сцене. Зрители привыкли, что артист выкладывается на полную и превращает концерт в яркое представление. Именно такого зрелища от него ждали и в этот раз.

Поэтому контраст между ожиданиями и увиденным оказался особенно заметным. С одной стороны, Киркоров не хотел подводить поклонников и решил выйти на сцену, несмотря на болезнь. С другой — зрители заплатили за полноценное шоу и вправе были рассчитывать на то, что артист сможет его провести.

Диабет, уколы и новая муза: что еще происходит в жизни Киркорова

Тюменский концерт стал не первым поводом для разговоров о здоровье Филиппа Киркорова. В последнее время артисту действительно приходится внимательнее относиться к своему состоянию. Ранее певец рассказывал о сахарном диабете второго типа. Диагноз, по его словам, потребовал серьезно пересмотреть привычки и заняться лечением.

В октябре 2026 года Киркоров подробнее рассказал о болезни в шоу с Герой Иващенко. Артист признался, что находится на инъекционной терапии, однако сейчас ему удалось нормализовать уровень сахара.

«У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад привел себя в форму, так как у меня сахар поднялся. Я взял себя в руки, все исправил, и на самом деле у меня сейчас сахар в норме. Я в надежных руках», — поделился певец.

Еще одной непростой историей для артиста стали последствия ожога руки, который он получил во время выступления в Санкт-Петербурге. Травма оказалась серьезной: рана долго не заживала, а лечение затянулось. Впрочем, связывать эти проблемы со здоровьем напрямую с недомоганием в Тюмени нельзя — сам Киркоров объяснил случившееся высокой температурой.

Но обсуждают поклонники не только самочувствие поп-короля. В последние месяцы внимание публики привлекла и его дружба с 20-летней Валентиной Алексеевой — обладательницей титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026». Киркоров не раз появлялся с моделью на светских мероприятиях, называл ее своей музой и публично признавался ей в любви. В сети тут же заговорили о возможном романе.

Сам артист, впрочем, поспешил расставить акценты. Он объяснил, что восхищается Валентиной, но не считает их отношения романтическими.

«Я признавался в любви просто к женщине красивой. Как друг. Я восхищаюсь до сих пор ее красотой внутренней и внешней. Я также люблю родителей, музыку, детей… Если я говорю кому-то „люблю“, это же не значит сразу, что мы муж и жена или жених и невеста. Я восхищаюсь и немного завидую тому, кто сейчас с ней рядом. Находясь в обществе красивой девушки, ты сам подтягиваешься, начинаешь себя как-то держать в тонусе, чувствовать по-другому. Артисту вообще обязательно нужна муза. Она — моя муза! И этого достаточно. Я признаюсь в любви к музе!» — объяснял Киркоров.

Однако у этой истории нашлась и другая сторона. Валентина состоит в отношениях с челябинским бизнесменом Ильей Мительманом, и частое общение модели с поп-королем, судя по ее рассказам, вызывало у избранника ревность.

Особенно непросто ему далась новость о совместной поездке в Турцию: Алексеева отправилась с Киркоровым в Каппадокию на съемки клипа «Луиза». Девушка признавалась, что ее жених не сразу принял эту идею.

По словам модели, в какой-то момент Мительман даже хотел заплатить Киркорову, чтобы тот перестал проводить с ней время. В итоге Валентина решила познакомить мужчин лично. Позднее она объявила о помолвке с бизнесменом, а Киркоров продолжил называть ее своей музой и настаивать на том, что их связывают дружеские и творческие отношения.

Второй концерт отменять не собирается

Несмотря на случившееся, от следующего выступления в Тюмени Киркоров отказываться не планирует. Второй концерт должен пройти 10 ноября. Певец уже пообещал поклонникам, что постарается компенсировать впечатление от предыдущего вечера.

«Я выйду на сцену и покажу шоу. Обещаю не 100%, а 150%!» — заверил артист.

Теперь внимание поклонников приковано к тому, сможет ли исполнитель восстановиться и действительно выйти на сцену в привычной форме. Одни надеются, что второе выступление пройдет без происшествий, другие считают, что в подобных обстоятельствах здоровье все-таки должно быть важнее обязательств перед публикой.

История в Тюмени оказалась неприятной для Киркорова не только из-за болезни. Артист, который годами создавал образ человека-праздника, на этот раз оказался в ситуации, когда вместо восторженных отзывов ему пришлось объясняться и просить прощения. И хотя часть поклонников отнеслась к случившемуся с пониманием, извинения уже не сотрут впечатления тех, кто ждал совсем другого вечера.

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