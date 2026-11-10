В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 1 368 0

За свою долгую творческую карьеру актер воплотил образ Владимира Ленина на театральной сцене и на киноэкране восемнадцать раз.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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Траурный зал Троекуровского кладбища Москвы принимает десятки коллег и близких людей, пришедших почтить память народного артиста РСФСР Юрия Каюрова. Об этом сообщило ТАСС.

Мастер сцены скончался у себя дома 6 ноября по естественным причинам на сотом году жизни. Слова соболезнования семье и близким артиста направил президент России Владимир Путин.

До последних дней актер сохранял живой интерес к делам театра и посещал сдачи новых спектаклей. Финальной работой в его репертуаре оказалась роль слуги Фирса в чеховском «Вишневом саде», который поставил народный артист СССР Игорь Ильинский.

Будущий актер появился на свет 30 сентября 1927 года в Череповце. В период Великой Отечественной войны он работал на оборонном заводе «Вулкан» в Ленинграде, после чего стал курсантом военно-морского авиационного училища, где и застал победный май 1945 года. Пройдя службу на знаменитом крейсере «Аврора», в 1952 году он получил диплом Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского.

Первые пятнадцать лет творческого пути Каюрова прошли в Саратовском драматическом театре, где он выходил на сцену в постановках по произведениям Максима Горького, Всеволода Вишневского, Александра Островского и Алексея Арбузова. В 1967 году его позвали в Малый театр сыграть Владимира Ленина в спектакле «Джон Рид». В составе труппы артист прослужил свыше полувека и сыграл там двадцать пять ролей.

В кино актер начал сниматься в 1961 году — с картины «В начале века», в которой он впервые примерил образ Владимира Ильича Ленина. Позже он неоднократно повторял эту роль в других проектах. Зрителям артист также знаком по лентам «Шестое июля», «Кремлевские куранты», «Хождение по мукам», «Пропавшая экспедиция», «Государственная граница», «Ленин в Париже» и «Петербургские тайны». В общей сложности на его счету порядка семидесяти киноработ.

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В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым

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