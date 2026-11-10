Зарезал стюардессу и обвинил ее саму: страшная исповедь убийцы в Дубае

Убийца стюардессы в Дубае рассказал подробности отношений с девушкой

История жестокого убийства российской стюардессы Анастасии в Дубае получила продолжение после задержания ее бывшего возлюбленного. Альберт Морган признался в расправе над девушкой, однако до сих пор не считает себя единственным виновником трагедии. Теперь он направляется в зону проведения специальной военной операции.

В интервью телеканалу «78» мужчина рассказал о конфликтах, ревности, деньгах и обстоятельствах, которые, по его мнению, привели к трагическому финалу.

Убийство стюардессы в Дубае: как погибла Анастасия

Тело российской стюардессы Анастасии обнаружили в декабре прошлого года в номере одного из отелей Дубая. Девушка погибла от многочисленных ножевых ранений: на ее теле насчитали 15 ударов ножом. Обстоятельства преступления указывали на жестокую расправу. Кроме того, убийца срезал волосы погибшей и облил ее зеленкой.

Подозреваемым оказался 41-летний Альберт Морган, бывший ухажер девушки. Мужчину задержали в Петербурге. По информации следствия, он заранее готовился к преступлению: приехал в Дубай, поселился в том же отеле, где остановилась Анастасия, и под видом постояльца в халате проник в ее номер. Там он дождался возвращения девушки.

Теперь Морган подробно рассказал о произошедшем и признал свою причастность к убийству. Однако в его версии событий главным источником всех проблем остается сама Анастасия. Мужчина вспоминает отношения с ней как череду обманов и разочарований, хотя некоторые эпизоды его рассказа показывают и другую сторону их совместной жизни.

«Бог мне дал Настю»: каким Морган видел их отношения

По словам мужчины, знакомство с Анастасией произошло в период, когда он тяжело переживал расставание. Морган утверждает, что молился и просил Бога указать ему дальнейший путь. Появление девушки он воспринял как своеобразный знак свыше.

«Я ее воспринял как послание Божие, она у меня в телефоне была записана в самом начале, как ангел», — рассказал мужчина.

Моргану нравилась внешность Анастасии, а также ее возраст. Между ними была разница в 17 лет. Он объяснял, что хотел создать семью и завести еще двоих или троих детей, поэтому рассчитывал на отношения с более молодой женщиной.

Однако, как утверждает мужчина, разногласия появились практически сразу. Его раздражало общение девушки с бывшим молодым человеком, которого она однажды попросила оплатить расходы на интернет для матери. Морган счел такое поведение неправильным и решил, что Анастасия продолжает пользоваться прежними отношениями в собственных интересах.

Несмотря на первые конфликты, мужчина не собирался расставаться. Он объяснял это своими жизненными принципами и религиозными убеждениями. По его словам, он надеялся изменить поведение возлюбленной и сохранить семью. Позднее именно такое отношение к отношениям стало частью его попыток объяснить произошедшее.

Признание в насилии: «Я чуть-чуть ее за горло»

В интервью Морган рассказал об одном из первых серьезных конфликтов с Анастасией. Примерно через месяц после начала отношений девушка отправилась на Мальдивы вместе с матерью. Мужчина утверждает, что оплатил поездку и дополнительно перевел ей деньги на отдых.

После возвращения Анастасия отправилась встречаться с подругой, а Морган остался дома. По его словам, он выпил два бокала вина, что вызвало недовольство девушки. Между ними произошла ссора, во время которой мужчина, как он сам признался, схватил возлюбленную за горло.

«У меня тогда рефлекс сработал, я чуть-чуть ее схватил за горло и отпустил», — заявил он.

«У Насти была характерная такая черта: она провоцировала конфликты, и она всегда лезла в драку. Именно в драку, дралась. Но когда она дралась, она махала кулаками», — сказал Морган.

Впоследствии, по версии Моргана, Анастасия потребовала от него 300 тысяч рублей в качестве своеобразного штрафа за физическое насилие. Мужчина утверждает, что согласился выплатить эту сумму.

Между тем еще до гибели девушка публично рассказывала о жестоком обращении со стороны ухажера. В одном из последних видео Анастасия заявляла, что ее избивали, пытали, рвали документы и обворовывали.

Ревность, слежка и обвинения в обмане

Еще одной причиной конфликтов Морган называет работу Анастасии в бизнес-авиации. Мужчина утверждает, что девушка проходила собеседование для трудоустройства за границей, но скрывала от него некоторые подробности будущей деятельности.

По его словам, он подозревал, что работа могла предполагать оказание интимных услуг состоятельным клиентам. Анастасия, как утверждает мужчина, убеждала его в обратном и объясняла, что в Саудовской Аравии действуют другие правила.

В какой-то момент Морган решил проверить свои подозрения. Он признался, что оставил дома диктофон, чтобы записывать происходящее в его отсутствие. Позднее мужчина получил доступ к электронной почте девушки через старый телефон, которым она некоторое время пользовалась.

Именно там, по его утверждению, он обнаружил переписку и документы, связанные с трудоустройством Анастасии. Морган воспринял найденную информацию как подтверждение собственных подозрений.

Еще одной болезненной темой для него стала беременность девушки. Мужчина заявил, что осенью Анастасия ждала ребенка, однако позднее сделала аборт. В качестве подтверждения он упомянул медицинские документы и результаты УЗИ, которые сохранились у него.

Морган утверждает, что узнал о случившемся не сразу и тяжело переживал произошедшее. В переписке он якобы отправлял Анастасии изображение с надписью о сердцебиении нерожденного ребенка. Однако девушка ответила ему грубо.

«Мы обязательно еще увидимся»: последнее сообщение Анастасии

Рассказывая о последних месяцах отношений, Морган заявил, что окончательно разочаровался в девушке после обнаружения переписки. Он утверждает, что знал ее рабочий график и продолжал следить за происходящим в ее жизни.

По словам мужчины, незадолго до убийства он написал Анастасии сообщение, в котором пообещал, что они еще встретятся.

«Последнее, что я ей написал: «Настя, я тебе обещаю, что мы обязательно с тобой еще раз увидимся», — рассказал Морган.

Впоследствии он приехал в Дубай, поселился в том же отеле и дождался возвращения девушки в номер. Расправа закончилась гибелью Анастасии. На ее теле обнаружили 15 ножевых ранений.

Почему Морган обвиняет погибшую

Даже признавая собственную причастность к убийству, Морган продолжает описывать Анастасию как человека, который якобы манипулировал мужчинами и использовал их ради денег. В интервью он заявил, что обнаружил у девушки материалы специальных курсов, посвященных отношениям с обеспеченными мужчинами и способам получать от них финансовую выгоду.

Он называет бывшую возлюбленную расчетливой и циничной, утверждая, что она пыталась психологически подавлять его. Однако это никак не оправдывает того страшного преступления, которое совершил Морган.

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