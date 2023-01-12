Мавроди в юбке: блогершу из Рыбинска обвиняют в создании финансовой пирамиды

Популярная блогерша построила новую финансовую пирамиду. Уж сколько раз это было, но люди снова поверили, и снова несли деньги, продавая машины и квартиры. А теперь выяснилось: на счету у бизнесвумен две тысячи рублей, она написала явку с повинной, прямо сейчас идет суд. История нового Мавроди в юбке — у Алисы Паршаковой.

Ни в Gucci, ни в PRADA и даже без макияжа, но теперь в наручниках. Татьяну Фомичеву навряд ли бы узнали фолловеры. «Инста-Мавроди» обвиняют в присвоении полумиллиарда — и это как минимум.

«За последние годы организовала пирамиду, я слила бабки на фьючерсы и чтобы выплачивать эти деньги, сделала выплаты цепочкой», — признается она.

Фомичева называла себя гуру инвестиций. И хотя не так уж много набрала подписчиков, сумела их убедить, что будет космическая прибыль от крипты и обмена валют — 10, 20 и даже 40% — за пару недель.

Вложения новых клиентов блогерша отдавала как проценты старым. Люди брали кредиты, продавали машины, даже квартиры и все несли Тане.

«Я ушла минус около 1,5 миллиона, вместе со мной в минус ушла моя мама на 400 тысяч», — рассказывает одна из потерпевших.

«Там у меня почти миллион лежал. Да, мы продали машины», — говорит другая.

«Набралось около 100 миллионов», — отмечает третья.

Но инвестировала Фомичева только в себя: люксовая одежда, свадьба за 4 миллиона. Мужу подарила дорогой внедорожник, отдых за миллион. Себе купила несколько машин и двухъярусные апартаменты. Были даже горничные, одна из которых отдала Фомичевой все деньги с продажи собственной квартиры. Та обещала вытащить ее из нищеты.

«Своего у нас ничего не осталось, сын часто болеет, я не могу выйти на работу. Я каждый день благодарила судьбу за то, что я ее встретила и что все так хорошо. Я думала, после того, что у меня было в жизни, мне повезло», — рассказывает потерпевшая Александра.

Фомичевой деньги присылали со всей страны. Сотни пострадавших. У бизнесвумен даже была своя система кредитования, договоренности с банком.

«Анна — это с кем она работает для оформления кредита. Таня посылает к ней клиентов, Анна с ними разговаривает и оформляет в банке заявки», — говорят потерпевшие Варвара и Екатерина Бусины.

С собой в тюрьму подсудимая может потянуть и своих менеджеров. Ребята, которые вкладывали деньги и искали новых клиентов. Одна из них — Анна. После того, как ей начали угрожать, она из Москвы ринулась в Рыбинск, к Тане, чтобы выбить признание.

«Я думаю, что были у нее соучастники. Плюс куда-то она спрятала деньги за границей», — считает потерпевшая Анна Величко.

Еще в августе Татьяна вела все дела из Таиланда. Но прямо перед Новым годом неожиданно вернулась в Россию и написала явку с повинной.

Шикарные апартаменты Татьяне пришлось сменить на небольшую квартиру в Рыбинске, это в Ярославской области. Теперь она живет здесь с родителями. Тут до сих пор детские вещи, видимо, ее и сестры. А среди соседей теперь только пенсионеры, а не как раньше — миллионеры и миллиардеры.

«Семья хорошая, ничего не скажу. Таня была тоже нормальная девка, пока замуж не вышла, уехала в Москву. У нее машина была такая добрая-богатая — был сотрудник полиции, сказал. Видать, отобрали», — говорит одна из соседок.

Сегодня Фомичеву заключили под стражу на два месяца. При удачном стечении обстоятельств для «инста-Мавроди» после чистосердечного признания и того, как она объявит себя банкротом, может грозить лишь пара лет тюрьмы или вовсе условный срок.