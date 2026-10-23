Трое мужчин* заявили об интимных встречах с Линдси Грэмом** за деньги

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Дарья Белова
Дарья Белова 37 0

Один из участников документального фильма утверждает, что познакомился с политиком, когда ему было 17 лет.

Покойного сенатора Грэма** обвинили в интиме за деньги

Фото: www.globallookpress.com/Alex Edelman

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Трое мужчин* заявили, что покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм** платил им за интимные встречи. Их рассказы прозвучали в документальном фильме, о котором сообщил журнал Newsweek.

«В фильме <…> приводятся показания мужчин, утверждающих, что Грэм платил им за секс в Аризоне и Вашингтоне (округ Колумбия). <…> Один из мужчин, фигурирующий в фильме под именем Келвин, заявляет, что встретился с Грэмом в 2001 году в Аризоне, когда ему было 17 лет. По его словам, Грэм заплатил ему 120 долларов за сексуальную встречу», — сказано в материале.

Келвин также утверждает, что политик несколько раз уточнял его возраст. При этом сам мужчина, по его словам, уверял Грэма, что ему уже исполнилось 18 лет.

Другие участники документального проекта, названные Кори и Джесси, также рассказали о предполагаемых контактах с политиком. По информации Newsweek, один из эпизодов произошел в Аризоне, другой — в гостинице в Вашингтоне в 2012 году.

Джесси заявил, что получил за встречу 260 долларов.

Newsweek отдельно отметил, что обвинения не получили независимого подтверждения.

В Аризоне возраст согласия на сексуальные отношения составляет 18 лет. В зависимости от обстоятельств сексуальный контакт с человеком младше этого возраста может повлечь уголовную ответственность.

Грэм скончался 12 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. 28 июля большинство сенаторов США на предварительном голосовании поддержали законопроект о санкциях против России, который называют главным политическим наследием покойного.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшую порноактрису Ольгу Мур могут приговорить к шести годам лишения свободы. Московский суд назначил дату слушания по уголовному делу, связанному с распространением материалов для взрослых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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