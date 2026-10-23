Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Максима
У мальчика детский церебральный паралич.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел».
Максим из Белгородской области мечтает сделать первый шаг. Но к двум годам пока научился только ползать. Детский церебральный паралич сковывает мышцы и мучает ребенка постоянными болями.
Благодаря Вам, зрителям Пятого канала, всего за сутки удалось собрать сумму, необходимую для операции на спинном мозге. Теперь у Максима появился шанс на здоровую жизнь.
Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAКС.
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