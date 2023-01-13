В Гатчине хотят посадить коммунальщика, который чуть не похоронил девочку в куче снега

Свидетели утверждают, что мужчина прекрасно видел, что в снежной насыпи играют дети.

Продолжение получила резонансная история из Гатчины, где коммунальщики засыпали снегом ребенка.

Водителя погрузчика решили задержать. Следствие подозревает его в покушении на убийство. Предположительно, мужчина видел, что на куче снега играют дети, но все равно раз за разом загребал ковшом все ближе к ним и умышленно сдвигал насыпь в их сторону.

В конце концов, под завалами оказалась семилетняя девочка. Ее смогли вызволить. На первый взгляд, она не сильно пострадала, но жалуется на боли в позвоночнике.