В Гатчине хотят посадить коммунальщика, который чуть не похоронил девочку в куче снега

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Водителя экскаватора, который засыпал девочку снегом в Гатчине, подозревают в покушении на убийство

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Свидетели утверждают, что мужчина прекрасно видел, что в снежной насыпи играют дети.

Продолжение получила резонансная история из Гатчины, где коммунальщики засыпали снегом ребенка.

Водителя погрузчика решили задержать. Следствие подозревает его в покушении на убийство. Предположительно, мужчина видел, что на куче снега играют дети, но все равно раз за разом загребал ковшом все ближе к ним и умышленно сдвигал насыпь в их сторону.

В конце концов, под завалами оказалась семилетняя девочка. Ее смогли вызволить. На первый взгляд, она не сильно пострадала, но жалуется на боли в позвоночнике.

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