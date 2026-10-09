Свыше 80 священнослужителей УПЦ похитили на Украине с начала года

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

Священнослужителей задерживают в монастырях и за их пределами.

Сколько священников похитили на Украине в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

С начала этого года сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) похитили 81 представителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС после изучения данных Союза православных журналистов и групп, защищающих интересы УПЦ.

Священнослужителей задерживают и в храмах, и за пределами монастырей. В агентстве заявили, что в январе «людоловы» принудительно мобилизовали клирика церкви, который в тот момент проходил стационарное лечение.

В феврале репрессиям со стороны ТЦК подвергся другой священник — его поймали в подъезде своего дома. А в апреле из такси силой вытащили послушника Свято-Успенского мужского монастыря Одессы.

Аналогичные инциденты с участием военкомов фиксировались летом и в сентябре. Сотрудники похищают священнослужителей как на улицах, так и проникая к в их дома. При этом иногда прихожанам удавалось их освободить.

Киевский режим в последние годы оказывает серьезное давление на священнослужителей УПЦ. Известно, они становятся жертвами нападений со стороны представителей Православной церкви Украины, а храмы захватывались.

Ранее 5-tv.ru уже писал о похищении в Киеве митрополита Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого. Оба были направлены в местный ТЦК, где им назначили военную комиссию.

Кроме того, 5-tv.ru сообщал о расправе над монахом УПЦ в Святогороске. Священнослужителя жестоко убили недалеко от храма.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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