Свыше 80 священнослужителей УПЦ похитили на Украине с начала года
Священнослужителей задерживают в монастырях и за их пределами.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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С начала этого года сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата) похитили 81 представителя Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС после изучения данных Союза православных журналистов и групп, защищающих интересы УПЦ.
Священнослужителей задерживают и в храмах, и за пределами монастырей. В агентстве заявили, что в январе «людоловы» принудительно мобилизовали клирика церкви, который в тот момент проходил стационарное лечение.
В феврале репрессиям со стороны ТЦК подвергся другой священник — его поймали в подъезде своего дома. А в апреле из такси силой вытащили послушника Свято-Успенского мужского монастыря Одессы.
Аналогичные инциденты с участием военкомов фиксировались летом и в сентябре. Сотрудники похищают священнослужителей как на улицах, так и проникая к в их дома. При этом иногда прихожанам удавалось их освободить.
Киевский режим в последние годы оказывает серьезное давление на священнослужителей УПЦ. Известно, они становятся жертвами нападений со стороны представителей Православной церкви Украины, а храмы захватывались.
Ранее 5-tv.ru уже писал о похищении в Киеве митрополита Сергия и протоиерея Анатолия Вишневого. Оба были направлены в местный ТЦК, где им назначили военную комиссию.
Кроме того, 5-tv.ru сообщал о расправе над монахом УПЦ в Святогороске. Священнослужителя жестоко убили недалеко от храма.
Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
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