Брат соосновательницы BLM умер после задержания полицейскими из-за ДТП

Эфирная новость 34

Официальные власти заявили, что причиной смерти стало употребление наркотиков. Однако родственники погибшего уверены — во всем виноват произвол и электрошокер.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ryan Rahman; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Америке разгорается новый скандал, связанный с убийством афроамериканца. Соосновательница движения Black Lives Matter Патрис Каллорс заявила: ее кузен умер якобы после того, как полицейские применили к нему электрошокер.

Кинана Андерсона задержали еще 3 января. Мужчина устроил ДТП, и, возможно, от стресса вел себя неадекватно: бегал по оживленной трассе. Его остановил офицер, приказал лечь на землю, но тот оказал сопротивление. В итоге Андерсона скрутили силой.

«Я ударю его. Хорошо».

«Они пытаются убить меня!»

«Остановись».

Спустя четыре часа мужчине потребовалась неотложная помощь. Умер он уже в больнице. Отчего, не уточняется. Как заявили в полиции, в крови у Андерсена были обнаружены следы наркотиков. Якобы именно это стало причиной смерти. При этом родственники считают, что задержанный не выдержал ударов электрошокером.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
67.78
-1.24 72.79
-1.35
🧙‍♀ Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
Будет непросто, но очень интересно: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 января
18:00
Жертвы сепсиса: 10 звезд, умершие от заражения крови
17:57
Чудны дела твои, Джо: как Байден пытается выкрутиться в истории с секретными файлами
17:43
Попали в немилость: кого лишил гражданства Зеленский по велению США
17:35
Льготный лизинг на покупку самолетов утвердили в России
17:26
Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины

Сейчас читают

Довыживался: блогер Дмитрий Масленников экстренно госпитализирован в Москве
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Дорога на Артемовск открыта: Соледар полностью под контролем Армии России
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2