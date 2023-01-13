Брат соосновательницы BLM умер после задержания полицейскими из-за ДТП

В Америке разгорается новый скандал, связанный с убийством афроамериканца. Соосновательница движения Black Lives Matter Патрис Каллорс заявила: ее кузен умер якобы после того, как полицейские применили к нему электрошокер.

Кинана Андерсона задержали еще 3 января. Мужчина устроил ДТП, и, возможно, от стресса вел себя неадекватно: бегал по оживленной трассе. Его остановил офицер, приказал лечь на землю, но тот оказал сопротивление. В итоге Андерсона скрутили силой.

«Я ударю его. Хорошо».

«Они пытаются убить меня!»

«Остановись».

Спустя четыре часа мужчине потребовалась неотложная помощь. Умер он уже в больнице. Отчего, не уточняется. Как заявили в полиции, в крови у Андерсена были обнаружены следы наркотиков. Якобы именно это стало причиной смерти. При этом родственники считают, что задержанный не выдержал ударов электрошокером.