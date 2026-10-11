«Это хорошо»: Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия

Трамп заявил, что считает низкой цену, по которой РФ продает нефть

Россия продает нефть по низкой цене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на своем YouTube-канале.

В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у американского лидера, как прошел его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп напомнил, что основная часть разговора была посвящена урегулированию украинского конфликта.

Президент США выразил уверенность в том, что Путин хочет, как можно скорее достичь мира.

«Он (Путин. — Прим.ред.) высвобождает много нефти для мира. Это хорошо. И кстати, по очень низкой цене», — сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома сообщил, что Россия поставит 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок. Позже эту готовность подтвердил и сам Путин. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после телефонного разговора с Путиным Трамп призвал сменить лидера Украины Владимира Зеленского. По его мнению, у главы киевского режима уже было несколько шансов завершить конфликт, но он этого так и не сделал.

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