«Это хорошо»: Трамп оценил стоимость нефти, которую продает Россия
До этого глава Белого дама и президент США провели телефонный разговор.
Фото: Reuters/Eric Lee
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Трамп заявил, что считает низкой цену, по которой РФ продает нефть
Россия продает нефть по низкой цене. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. Трансляцию мероприятия вел Белый дом на своем YouTube-канале.
В ходе пресс-конференции представители СМИ поинтересовались у американского лидера, как прошел его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп напомнил, что основная часть разговора была посвящена урегулированию украинского конфликта.
Президент США выразил уверенность в том, что Путин хочет, как можно скорее достичь мира.
«Он (Путин. — Прим.ред.) высвобождает много нефти для мира. Это хорошо. И кстати, по очень низкой цене», — сказал Трамп.
Ранее глава Белого дома сообщил, что Россия поставит 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок. Позже эту готовность подтвердил и сам Путин. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Кремля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после телефонного разговора с Путиным Трамп призвал сменить лидера Украины Владимира Зеленского. По его мнению, у главы киевского режима уже было несколько шансов завершить конфликт, но он этого так и не сделал.
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