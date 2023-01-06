«Я одна, а вас 15»: Семенович заявила о желании завести гарем из мужей

Знаменитая блондинка всегда добивается того, чего хочет. Что она задумала на этот раз?

Певица Анна Семенович всегда славилась не только талантливым пением, но и чарующей привлекательностью. Многие мужчины представляли себя на месте ее избранника, даже сейчас звезду регулярно приглашают на свидания и делают предложения руки и сердца. Правда, сама артистка никого к себе не подпускает. Она уверена, что замуж нужно выходить по большой любви.

Несмотря на неопределенность в личной жизни, звездная блондинка не унывает. Исполнительница постоянно на связи с поклонниками и готова ответить на любые вопросы. Недавно один из подписчиков заявил: «Станьте моей женой».

«Опять двадцать пять. У меня таких запросов в вопроснике штук 15. Я одна, а вас 15. Я вот думаю, может мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в комнату. Я же не могу размножиться, я такая одна уникальная женщина», — ответила Семенович.

К слову, певица часто высказывается о любви, интиме и других сферах жизни. Например, звезда любит затронуть тему похудения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович призвала отказаться от диет.