«Я одна, а вас 15»: Семенович заявила о желании завести гарем из мужей

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 229

Анна Семенович заявила о желании завести гарем из 15 мужей

«Я одна, а вас 15»: Семенович заявила о желании завести гарем из мужей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая блондинка всегда добивается того, чего хочет. Что она задумала на этот раз?

Певица Анна Семенович всегда славилась не только талантливым пением, но и чарующей привлекательностью. Многие мужчины представляли себя на месте ее избранника, даже сейчас звезду регулярно приглашают на свидания и делают предложения руки и сердца. Правда, сама артистка никого к себе не подпускает. Она уверена, что замуж нужно выходить по большой любви.

Несмотря на неопределенность в личной жизни, звездная блондинка не унывает. Исполнительница постоянно на связи с поклонниками и готова ответить на любые вопросы. Недавно один из подписчиков заявил: «Станьте моей женой».

«Опять двадцать пять. У меня таких запросов в вопроснике штук 15. Я одна, а вас 15. Я вот думаю, может мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в комнату. Я же не могу размножиться, я такая одна уникальная женщина», — ответила Семенович.

К слову, певица часто высказывается о любви, интиме и других сферах жизни. Например, звезда любит затронуть тему похудения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович призвала отказаться от диет.

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