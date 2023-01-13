Рэпер Канье Уэст тайно женился на своей подчиненной

После развода с Ким Кардашьян знаменитый исполнитель не может жить без интриг и скандалов.

Американский рэпер Канье Уэст тайно женился на сотруднице его бренда Yeezy Бьянке Сэнсори. О скрытой от глаз общественности церемонии сообщил сайт TMZ.

В материале сообщается, что несколько дней назад бывший муж Ким Кардашьян попал в объективы папарацци в Беверли-Хиллз. Музыкант прогуливался в компании таинственной незнакомки. Прессе не удалось увидеть лицо блондинки. Однако позже стало известно, что девушка является сотрудницей бренда, основанного рэпером.

Авторы статьи отметили, что пара уже успела устроить тайную свадьбу. Официальный брак знаменитость и его подчиненная еще не заключили, однако рэпер и его новая избранница уже носят кольца. Украшения были замечены на руках влюбленных журналистами.

Примечательно, что в 2018 году экс-супруга Уэста стала совладельцем бренда. Тогда Ким отказалась от рекламной публикации фирмы-конкурента, и муж вознаградил ее чеком на миллион долларов и договором на частичное владение Yeezy.

Канье Уэст женился на Кардашьян в 2014 году, инфлюенсер подарила исполнителю четверых детей, однако счастливая на первый взгляд семья распалась спустя семь лет брака. В 2021 году Кардашьян подала на развод с рэпером из-за «непримиримых разногласий». После разрывал члены звездной семьи стали участниками нескольких скандальных историй и неоднократно заводили новые романы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сексуальных домогательствах в семье Кардашьян-Дженнер.