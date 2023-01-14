Лечил рак мантрами: работой врача-шарлатана заинтересовались инспекторы
Клинику «доктора» Раевского, где рак лечат мантрами, проверяет Росздравнадзор
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Коллективный иск против своего бывшего лечащего врача Дмитрия Раевского готовят пациенты, которые обвиняют лекаря в шарлатанстве.
Гораздо опаснее эффект внушения оказался для онкологических больных. сразу в нескольких городах России. Они готовят коллективный иск против некоего доктора Раевского. Когда-то он рассказывал о полетах на другие планеты. А теперь обещает вылечить абсолютно любое заболевание. К нему возили даже детей со страшными диагнозами. И, поверив в чудо — в мантры и наложение рук — люди теряли драгоценное время. О методах, которые теперь уже точно проверит Росздравнадзор, расскажет корреспондент «Известий» Михаил Емелин.
Мантры на матрасе и песни, сидя на полу. Обманутые пациенты передали в редакцию эксклюзивные кадры, на которых основатель сети клиник Дмитрий Раевский якобы изгоняет рак из пациентки.
Тот же доктор-шарлатан пытается избавить от головных болей и заболевания глаз, лежа на полу. Сначала пристально смотрит на пациентку, потом водит пальцами по ее лицу. Иногда отвлекается на свой телефон — и так почти час.
«Все зачистили. Все убрали. Отдыхайте», — говорит Раевский.
Этот необычный отдых с известным целителем обошелся Марии Макеевой в 800 долларов. Вот только лечение не помогло.
«Он уснул у меня на плече и даже захрапел. Говорит, что я сама его усыпила. Мол, ты мощная и с сильной энергетикой. Ты меня выкачала в ноль. Жди стопроцентный результат», — вспоминает женщина.
То же самое Раевский, якобы, говорил и Марине Калашниковой. По ее словам, лекарь пытался спасти ее от онкологического заболевания с помощью тибетского аума.
За несколько месяцев прикладывания рук Марина только потеряла драгоценное время: пока она не лечилась у настоящих врачей — болезнь прогрессировала.
«Он накладывает на тебя руки. Включает аум — запись, где он мычит по-тибетски. И они тебе будто бы в руки вытягивают болезнь. Причем говорят: «Вы не идите лечиться. К врачам не ходите. Мы вас вылечим», — рассказала бывшая пациентка Раевского.
Журналисты решили лично убедиться в невероятных способностях целителя. Пришли к уникальному лекарю с пациентом, у которого подтвержденный диагноз — отслоение сетчатки.
Ведущие врачи столицы уже составили протокол лечения и заявили, что спасти глаз может только сложная лазерная хирургия. Гарантий — не дали. Раевский же спустя 10 минут общения заявил, что постарается решить проблему, хотя не вникал в тонкости травмы и даже не ознакомился с заключениями настоящих врачей.
«90% что поможет. Может быть, 95, если будешь послушен», — заявляет он.
Ни обследований, не медикаментов. Раевский назначил лишь небольшой курс психосоматики за 50 тысяч рублей. По его мнению, зрение можно исправить курсом бесед с некой девушкой.
«Ложишься на кушетку. Рядом с тобой садится девушка и с тобой общается. Будет такое чувство, как будто тело расширяется. Это признак того, что подсознание начинает действовать: 90% — что поможет, а может быть, 95%, если будешь послушен», — пообещал лекарь.
Даже когда «пациент» признался, что ничем не болеет, а все происходящее — лишь журналистский эксперимент — Раевский не удивился. И согласился дать интервью. Уверял, что его необычная методика дает невероятные результаты, и он готов это доказать.
«У меня десятки вылеченных людей. С подтвержденными документами. Нет в мире доктора, который бы сказал: „Я снял диагнозы у полутора тысяч аутистов“ — а я вот такой человек, который снял», — утверждает Раевский.
Совершенно иначе говорит мать одного из бывших пациентов Наталья Охулкова. По ее словам, сын унес в клинику больше миллиона рублей за исцеление от рака в последней стадии. Раевский будто бы гарантировал чудо. Итог — пациент умер.
«У него стало ухудшение после того, как обратился к Раевскому. Я ему написала, что лечение не помогло. Мой сын умер. Я услышала в свой адрес сообщение о том, что была аура злая, что постоянно ругался», — рассказала Наталья.
Самое удивительное: сеть клиник целителя оформлена легально. Есть лицензия, а фирма даже получает господдержку. Компания зарегистрирована на Глеба Александрова — это настоящие имя и фамилия Раевского.
Он взял псевдоним после громкого скандала: десять лет назад прокуроры вынесли ему предостережение — тот утверждал, что люди делятся на детей Луны, Земли и Солнца, а поклонники в итоге обвинили его в создании секты.
«Правда ли, что он украл у бывших учеников 10 миллионов? Правда ли, он выгонял людей на мороз? Обещал концы света или излечение от всех болезней? Да. Это все правда. Естественно, он мошенник», — рассказал брат пострадавшего Дмитрий Рябой.
Сам Раевский называет себя то политологом, то коучем, то учителем. Часто проводит тренинги и конференции, организовал «Школу свободы» и выступает на публике. На своих сеансах шарлатан рассказывает о жизни на Юпитере и путешествиях на другие планеты.
«Мой учитель совершил полет на Юпитер. Совершили круг. Приблизились и вернулись обратно», — говорит он.
Журналисты показали записи сеансов Раевского экспертам. Специалисты в один голос заявили, что эффективность его методики не подтверждена и он дает лишь пустые надежды.
«Психосоматика в онкологии не работает однозначно. У нас большое количество пациентов, которые приходят после такого лечения. И мы видим, как они приходят уже с запущенными стадиями заболевания, когда уже им невозможно помочь», –заявил Алексей Калинин, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.
«Это медициной однозначно назвать нельзя. Связывать эти метафизические процессы с реальной болезнью ну совсем нельзя. Ну не доказано это. И тем более, если это применяется как лечебный процесс», — уточнила Ирина Боброва, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов.
А значит, Раевский может понести уголовную ответственность, а клиника рискует остаться без лицензии.
Пока сеть клиник Раевского по-прежнему работает, и, судя по данным из открытых источников, ее деятельность не проверялась. И это при том что среди пациентов Раевского уже есть погибшие. Те, кто отказались от настоящего лечения, доверившись онкопсихологу. Но после расследования «Известий» работой Раевского заинтересовались инспекторы. Росздравнадзор начал проверку.
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