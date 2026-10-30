Не вынесли Лаврова в кадре: европейские дипломаты сорвали фотосессию на G20

Европейские дипломаты отказались участвовать на фотосессии G20 из-за Лаврова

США отменили общую фотосессию глав МИД стран «Большой двадцатки», которая должна была состояться в первый день переговоров в Атланте. Несколько европейских дипломатов выступили против совместного снимка с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и пригрозили покинуть мероприятие. Об этом сообщил AP News.

Решение принял госсекретарь США Марко Рубио, по данным издания, информацией поделились два американских чиновника на условиях анонимности. Как они утверждают, он посчитал, что спор вокруг фотографии отвлечет внимание от переговоров.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал отмену фотосессии правильным решением. Он отметил, что не единственный участник встречи, который не хочет фотографироваться с Лавровым. При этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что отношения с Россией нельзя считать нормальными, однако спорные вопросы необходимо обсуждать за столом переговоров.

В российском МИД сообщили о трудностях с оформлением виз для делегации, которые удалось решить в последний момент. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, возникшие проблемы создавали впечатление, что в Вашингтоне не все рады участию Лаврова. Она подчеркнула, что российский министр намерен использовать встречу для продвижения идеи скорейшего реформирования глобальных экономических институтов.

Переговоры в Атланте должны подготовить почву для декабрьского саммита лидеров G20, который президент США Дональд Трамп планирует провести в Майами. Среди ключевых тем встречи — международная безопасность, конфликт России и Украины, ситуация вокруг Ирана и мировая торговля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер США Дональд Трамп хотел бы увидеть президента России Владимира Путина на саммите G20.

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