Лидер Судана стал почетным доктором РГГУ

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Решение в университете было принято еще год назад.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Лидер Судана сегодня стал почетным доктором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). На финальных мероприятиях саммита «Россия — Африка» председателю Суверенного совета Судана вручили диплом и памятные регалии. Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку.

«Данное событие — высокая оценка вашего вклада в развитие российско-суданского гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества. Считаем, что наше взаимодействие в части академических обменов имеет большие перспективы», — сказал заместитель минстра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Решение о присвоении почетного звания лидеру Судана Ученый совет РГГУ принял еще в октябре прошлого года. На торжественной церемонии отметили, что это значимое событие в сфере международного академического сотрудничества и гуманитарных отношений между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на саммите «Россия — Африка» президент Владимир Путин сделал важное предупреждение странам Евросоюза: Россия готова к любому развитию событий, но никакой войны с Европой не хочет, а победителей в таком конфликте не будет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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