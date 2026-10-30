«Чтобы крепче спал»: мать поила ребенка пивом и попала под уголовное дело

Мать поила ребенка пивом, чтобы он крепче спал, и получила четыре года условно

Жительницу Якшур-Бодьинского района Удмуртии приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы условно за систематическое употребление алкоголя с малолетним ребенком. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Якшур-Бодьинский районный суд установил, что 37-летняя женщина с 31 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года неоднократно давала своему ребенку пиво. Ребенок 2024 года рождения. Свои действия мать объясняла тем, что после употребления алкоголя он будет «крепче спать».

Суд признал женщину виновной в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции. При назначении наказания учли признание вины, раскаяние, наличие у подсудимой двоих малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление родитель совершал в отношении маленького ребенка.

Женщине назначили четыре года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Балаково и ее 36-летнего сына. По данным следствия, с 2021 по 2025 год они систематически подвергали находившихся под опекой детей физическому и психологическому насилию. Женщину также обвиняют в убийстве одного из малолетних и сокрытии его тела под полом нежилого строения.

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