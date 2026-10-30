«Крупа есть, газ экономим»: гуманитарная миссия в Алешках помогает тем, кто отказался от эвакуации
Местные жители все еще остаются в опасности.
Фото, видео: Reuters/Head of the Office of the Presid; 5-tv.ru
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Жители Алешек, которые отказались от эвакуации, продолжают жить в опасности
Жители Алешек, которые отказались от эвакуации, вынуждены экономить на самом необходимом, чтобы пережить сложную обстановку. Одна из местных жительниц рассказала корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю, что в населенном пункте остро стоит проблема с газом. Люди просят организовать доставку баллонов, а также сухого корма для животных.
«Крупа даже есть, а газ экономим, потому что вот такая большая проблема», — объяснила женщина.
Она осталась одна после смерти мужа, но покидать дом не решилась, несмотря на повреждения. По ее словам, в дом не раз попадали снаряды, однако семья успела отремонтировать крышу и окна.
«В таком возрасте уже начинать жить с нуля как-то страшненько. Дом пока целый, слава богу. Ну, почти целый, будем так говорить», — поделилась местная жительница.
Тем, кто остается в городе, стараются помочь российские медики. В населенный пункт прибыли бригады скорой помощи, готовые оказывать необходимую поддержку людям, несмотря на опасность. Один из фельдшеров объяснил, почему специалисты решились работать в таких условиях.
«Мы понимали, куда мы едем. Правильно, вот человек сказал: за своих не считают, а мы считаем. Поэтому это дорогого стоит», — отметил медик.
Параллельно российские военные продолжают разминирование дороги к Алешкам и прилегающих участков. Как передает Китрарь, за два дня с начала режима тишины удалось очистить от мин лишь небольшой участок города. Многие территории по-прежнему представляют опасность для местных жителей.
Несмотря на сложную обстановку, часть жителей предпочитает оставаться в родных домах. Для них важны не только безопасность и возможность получить медицинскую помощь, но и надежда сохранить привычную жизнь. Пока российские военные продолжают разминирование, а медики помогают людям, нуждающимся в поддержке, вопрос обеспечения оставшихся в городе жителей необходимыми ресурсами остается одним из наиболее острых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алешки впервые прошла крупная колонна с гуманитарной помощью. В город, находящийся на грани катастрофы, доставляют продукты и медикаменты. Параллельно начинается эвакуация населения. Все это стало возможным благодаря работе российских саперов, которые обезвредили мины, установленные украинскими радикалами на дорогах.
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