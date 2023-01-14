Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией
Военный аналитик Михайлов: Запад начнет давить на Украину в вопросе переговоров с РФ в конце зимы
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Запад с каждым днем все больше вкладывается в Украину, однако значительных успехов на поле боя не видит.
В конце зимы Запад начнет давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров с Россией. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU. По его словам, вероятней всего, инициатива последует от Вашингтона.
«До окончания зимнего периода военных действий „коллективный Запад“ будет давить на Киев с требованием начать какие-то переговоры, хотя бы по заморозке самого военного конфликта. Вполне возможно, инициативу проявит Вашингтон, который, в принципе, сам заинтересован аккуратно выйти из украинского кейса», — отметил Михайлов.
Скорое давление на Зеленского Михайлов связал с заканчивающимся вооружением и результатом «помощи» Украине. Оружие регулярно поставляется, но успехов на поле боя Вооруженные силы Украины не достигают. Поэтому Запад уже заметно разочаровался.
«Они в серьезном тупике и полном непонимании завтрашнего дня», — добавил эксперт.
Именно такое развитие событий избавит Россию вводить войска в Херсон и Запорожье. Но освобождать территории все же необходимо будет, если киевский режим сам или при помощи Запада не сядет за стол переговоров, заключил Михайлов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испытали житель освобожденного ВС РФ Соледара.
- 14 янв
- В Минобороны РФ раскрыли подробности освобождения Соледара
- 14 янв
- Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
- 13 янв
- Путин поблагодарил главу Башкирии за трепетное отношение к участникам СВО
- 13 янв
- Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО
- 13 янв
- Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов
- 13 янв
- В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара
- 13 янв
- Вызов брошен: победит ли британский танк в схватке с российским?
- 13 янв
- Они не пройдут: американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины
- 13 янв
- Когда цветет «Акация»: работа гаубиц ВС РФ по позициям ВСУ
- 13 янв
- Сегодня — Соледар, завтра — Артемовск: в Минобороны сообщили о планах ВС РФ
Читайте также
80%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?