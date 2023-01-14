Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Военный аналитик Михайлов: Запад начнет давить на Украину в вопросе переговоров с РФ в конце зимы

Стало известно, когда Запад начнет подталкивать Украину к переговорам с Россией

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Тема:
Спецоперация

Запад с каждым днем все больше вкладывается в Украину, однако значительных успехов на поле боя не видит.

В конце зимы Запад начнет давить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот сел за стол переговоров с Россией. Такое мнение выразил военный аналитик Александр Михайлов в беседе с URA.RU. По его словам, вероятней всего, инициатива последует от Вашингтона.

«До окончания зимнего периода военных действий „коллективный Запад“ будет давить на Киев с требованием начать какие-то переговоры, хотя бы по заморозке самого военного конфликта. Вполне возможно, инициативу проявит Вашингтон, который, в принципе, сам заинтересован аккуратно выйти из украинского кейса», — отметил Михайлов.

Скорое давление на Зеленского Михайлов связал с заканчивающимся вооружением и результатом «помощи» Украине. Оружие регулярно поставляется, но успехов на поле боя Вооруженные силы Украины не достигают. Поэтому Запад уже заметно разочаровался.

«Они в серьезном тупике и полном непонимании завтрашнего дня», — добавил эксперт.

Именно такое развитие событий избавит Россию вводить войска в Херсон и Запорожье. Но освобождать территории все же необходимо будет, если киевский режим сам или при помощи Запада не сядет за стол переговоров, заключил Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испытали житель освобожденного ВС РФ Соледара.

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