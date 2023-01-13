«Это свои»: житель Соледара поделился первыми эмоциями после входа ВС РФ в город

Местный житель освобожденного города был напуган, но русских солдат узнал сразу.

Житель Соледара Андрей Шистка рассказал о первых часах после того, как российские военные вошли в город. Своими эмоциям они поделился с РИА Новости.

Мужчина отметил, что сначала ему было страшно, однако он сразу признал «своих». По его словам, солдаты сначала проверили его с женой, а после семью Шистки накормили.

«Поначалу я испугался, но я сразу понял, что это свои. Он сказал нам: „Братки, пробьем, если все нормально. <…> Не обижайтесь только, потому что война, сами понимаете“. Тем более, они зашли вечером, и двое человек в подвале. <…> Что можно подумать? Мы с женой жили. А когда уже полностью нас проверили — и чай, и сигареты, и покушать», — вспоминает житель освобожденного города.

Глава администрации Соледара Александр Шатов рассказал агентству, что местных жителей разместят в Шахтерске.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Соледара рассказал о мародерстве ВСУ в городе.