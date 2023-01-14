В «Ленкоме» раскрыли детали прощания с Инной Чуриковой

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 116

Прощание с Инной Чуриковой состоится в «Ленкоме» 17 января

В «Ленкоме» раскрыли детали прощания с Инной Чуриковой

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

Руководство обратилось с просьбой к властям выделить место для великой актрисы на Новодевичьем кладбище.

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в ее родном театре «Ленком». Об этом РИА Новости сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — добавил он.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, советской и российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой не стало сегодня на 80-м году жизни. Известно, что знаменитость умерла в больнице. Детали ее госпитализации и причины смерти пока не раскрываются.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:21
В «Ленкоме» раскрыли детали прощания с Инной Чуриковой
15:15
Елену Блиновскую отпустили из реанимации на следующий день после госпитализации
15:04
Марфушенька-душенька и не только: чем запомнилась Инна Чурикова
15:02
Театр Ленком: умерла Инна Чурикова
14:59
Безотходное производство: работает ли новый тренд для омоложения — Banana Botox
14:45
Страшно красива: Долина ужаснула и умилила поклонников новой внешностью

Сейчас читают

В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Дмитрия Назарова
«Зависит от объема»: как двусторонний гидроторакс может повлиять на Костомарова
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN объяснил, почему тысячи человек встают на его концертах: «Это мощно»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023