В Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40

МВД Молдавии заявило об обнаружении обломков ракеты в районе пункта Ларга на севере страны

В Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны

Фото: МВД Молдавии

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Остатки боеприпаса, как и в начале декабря, обнаружили возле границы с Незалежной.

Молдавские пограничники нашли обломки ракеты возле села Ларга в Бричанском районе, на границе с Украиной. Об этом сообщило МВД республики.

Обломки какой именно ракеты были обнаружены, не уточняется. Отмечается лишь, что место находки было взято под охрану, туда выехали службы экстренной помощи и бригада саперов.

Также говорится, что на фоне ситуации на Украине Молдавия усилила контроль на границе двух государств.

Военный эксперт «Известий» Алексей Рамм после ознакомления с фото обломков ракеты предположил, что они скорее всего принадлежат боеприпасу от зенитно-ракетного комплекса С-300.

«О том, что снаряд принадлежит именно этой системе, говорит достаточно большой диаметр ракеты, ее округлая форма, головка самонаведения, а также надписи, которые видны на обломках», — отметил специалист.

В начале декабря в Молдавии также наши обломки ракеты недалеко от границы с Украиной, возле города Бричаны. Тогда сообщили, что найденные остатки, вероятнее всего, являются разгонным блоком украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29 декабря система ПВО Белоруссии сбила в воздушном пространстве страны украинскую ракету С-300.

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