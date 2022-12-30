Падение ракеты в Белоруссии может быть провокацией со стороны Украины

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 24

МО Белоруссии: падение ракеты на территории страны может быть провокацией Украины

Фото, видео: БелТА / ТАСС; Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще одна версия — ошибка наведения.

Инцидент с падением ракеты С-300 в Белоруссии мог быть провокацией со стороны Украины. Такой версии не исключают в Минобороны страны.

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты в виду низкой облученности расчета или неисправность ракеты. Или это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины», — сообщил начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев.

Украинская ракета С-300 была сбита утром, 29 декабря, системой ПВО Белоруссии в воздушном пространстве страны. Обломки летательного аппарата упали в районе деревни Горбаха в Брестской области. В ответ Минск потребовал у Киева провести детальное расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных. Также власти республики подчеркнули, что повторение подобных прецедентов на территории страны недопустимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ понесли серьезные потери в районе Артемовска и Соледара.

-1° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.98
0.65 76.08
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Последние новости

11:11
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Стаса
11:01
Падение ракеты в Белоруссии может быть провокацией со стороны Украины
10:45
Названа причина смерти футболиста Пеле
10:39
ФСБ задержала украинского мигранта на Северном Кавказе, планировавшего теракт
10:27
Дарим детям счастье: в Серпухове стартует новогодняя елка от Федерации бокса РФ
10:12
Анастасия Волочкова не решилась познакомить дочь с женихом

Сейчас читают

Операторы связи предупредили абонентов о предстоящем подорожании
«Страшное дело»: как живет 85-летняя Светлана Немоляева
Как помочь домашнему питомцу пережить праздники
«Доведем победу»: Вассерман сделал прогноз спецоперации на 2023 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023