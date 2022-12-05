В Молдавии озабочены падением ракеты на севере страны: главное

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 57

В Молдавии озабочены падением ракеты на севере страны

В Молдавии озабочены падением ракеты на севере страны: главное

Фото: protv.md

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Обломки боеприпаса нашли возле города Бричаны, расположенного неподалеку от границы с Украиной.

В Молдавии озабочены падением ракеты на севере страны. Обломки боеприпаса нашли возле города Бричаны, расположенного неподалеку от границы с Украиной, передавала пресс-служба правительства иностранного государства.

«Мне сообщили, что недавно патруль пограничной полиции обнаружил компоненты ракеты недалеко от города Бричаны <…>. И я, и мои коллеги прилагаем все усилия, чтобы держать ситуацию под контролем и не допускать рисков для наших людей», — комментировала произошедшее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Политик призывала граждан быть максимально осторожными и следовать всем рекомендациям правоохранительных органов и других органов власти.

Место падения ракеты было оцеплено. Там работали саперы, проверяя буквально каждый миллиметр. Позднее выяснилось, что найденные остатки, вероятнее всего, являются разгонным блоком украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее сообщал, что в Молдавии назвали «осевший» на Украине газ своими резервами.

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