Никоненко предложил расстрелять Галкина*: «И забыть, как кошмарный сон»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Актер Никоненко предложил расстрелять бежавшего Галкина* и забыть, как кошмарный сон

Никоненко предложил расстрелять Галкина*: «И забыть, как кошмарный сон»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Спецоперация

Юморист в попытках понравиться заграничной публике продолжает резко высказываться в адрес РФ. Его коллега не готов терпеть унижения и призвал серьезно разобраться с шоуменом.

Актер Сергей Никоненко призвал бежавшего из России Максима Галкина* расстрелять и забыть, как самый страшный сон. С таким предложением знаменитость выступил после нелицеприятных действий юмориста на концерте в Дубае. Там Галкин со сцены прокричал лозунг в поддержку украинских националистов.

«Галкина расстрелять, да! Из пистолета, который стреляет дерьмом. Тьфу, мне даже противно о нем говорить. Забыть, как кошмарный сон, и все!» — заявил Никоненко в беседе с «МК».

Сергей НиконенкоСергей Никоненко. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

При этом он не стал отвечать, стоит ли всех бежавших из страны артистов и критикующих Россию лишить званий, наград и имущества. По его словам, этот вопрос должен решать президент России Владимир Путин. Но всех предателей Родины он бы расстреливал.

Актер мечтает, чтобы спецоперация как можно скорее закончилась победой России. Но вместе с тем понимает — задача не из простых.

«Я очень люблю историю, знаю ее неплохо и понимаю, что легко нам никогда не было. Ни в каком веке. Да, были застои. Но простых времен — никогда!» — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, остались ли деньги на счетах Аллы Пугачевой.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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