На мотоцикле в минус 40 и сон в огороде: кто в России любит морозы покрепче и почему

Может, морозы — это наше национальное достояние, которыми мы просто пока не научились распоряжаться? Не ценим то, что имеем. Зря что ли, все больше иностранцев из южного полушария едут к нам, просто чтобы понять: снег, мороз, лед — это как? Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет о тех, кому холод — во благо.

Где в России холоднее всего и как там живется?

Безжалостный мороз лютует в Башкирии. Транспорт не выдерживает. Белым саваном покрыта Мордовия. Школьники не учатся. Дагестан впервые за десятилетия замело сугробами. Но главный рекордсмен страны — небольшой поселок Ессей в Эвенкии в полутора тысячах километров от Красноярска.

«Холод холодом, но мы работаем: воду таскаем, дрова колем, печку топим, чтобы дети не замерзли», — рассказал не унывающий местный житель.

Столбик термометра здесь опустился до значений, которых в северном полушарии никогда прежде не было! Минус 73 градуса по Цельсию.

«Затопили печку дровами. Температура в доме — плюс пять. А вот у нас в углу снег», — показал все упомянутое на камеру мужчина из поселка Ессей.

Минус 50, говорят жители, это привычно. Но 73 ниже нуля — это, конечно, экстремально! Но ничего, жить можно. Спасают шубы и унты.

«Живем обычной жизнью. Утепляемся, носим теплую одежду. Выживаем в морозы», — поделилась впечатлениями местная жительница.

Колумбиец приехал в Якутию и почувствовал настоящую зиму

А ведь половина жителей Земли никогда не видели снега. И часть из них специально едет в нашу страну за такой экзотикой. Для колумбийца Луиса Баррета все в Якутии впервые: наколоть дров на морозе; натаскать в баню снега и растопить его; попариться, а потом нырнуть в сугроб; и окунуться в прорубь в минус 50.

«Я вообще не понимал, что такое зима, что это за время года такое. Я купил изначально много теплой одежды, но она не подошла», — поделился фотограф Луис Баррета.

И пока колумбиец Луис переживает небывалые в его жизни впечатления, уральские экстремалы, дождавшись настоящей зимы, отправились охотиться на самые лютые морозы — на мотоцикле из Екатеринбурга в Воркуту.

«Электроподогрев шлема, электроподогрев ручек руля, такие вот специальные валенки на ручках», — показал байкер.

Зачем ехать на мотоцикле в минус 40 и спать зимой на улице у дома

И все же дорога бодрила. Ехали не по федеральной трассе, а по зимнику. И летом-то мало, кто решится на такой вояж. А зимой в минус 40 — тем более.

Но это вызов и преодоление себя! Мария Яковлевна уже больше четверти века спит на морозе. Раньше сны смотрела вообще под сливой в огороде.

«Вот я раньше здесь спала всегда (показывает на заснеженное дерево — Прим. ред.). Много-много лет», — рассказала бабушка.

Дом у Марии Яковлевны есть, семья дружная. Просто на холоде спать полезнее, уверена пенсионерка.

«Я сразу засыпаю, сплю до утра. Если проснусь, посмотрю на небо, на звезды. Я утром встаю всегда — как свеженькая, будто только что родилась», — рекомендует пожилая женщина.

Лечебные свойства холода и глобальное потепление

Лечебные свойства холода известны давно. Кто не хочет моржевать или обливаться — специально закаляются жидким азотом. В этой криосауне сейчас температура минус 140 градусов по Цельсию. Это холоднее, чем в Якутии, на Южном или Северном полюсе.

«Улучшается лимфодренаж, улучшается кровообращение, укрепляется иммунитет», — рассказала врач Анна Брумина.

Ученые говорят, что холодовой стресс вообще запускает выработку в организме гормонов радости. 60% территории нашей страны — это мерзлота. И живут в такой радости семь миллионов человек.

«Человек себя чувствует намного лучше. поэтому все эти территории, где живут люди, которые не боятся холода, это такие позитивные люди», — объяснила старший научный сотрудник Института криосферы Земли в Тюменском научном центре СО РАН Татьяна Фишер.

В институте настаивают: нет на Земле никакого глобального потепления. Сейчас заканчивается 22-летний цикл комфортной температуры. По-настоящему студеные зимы — впереди.

«Смена циклов потепления и похолодания характеризуется наличием аномально высоких и низких температур, а также каких-то природных катаклизмов. На самом деле мы спокойно вступаем в цикл похолодания. Готовьтесь утепляться», — заявила и. о. директора Института криосферы Земли Надежда Малакитина.

Время подготовиться еще есть. И тогда даже прорубь в Оймяконе — на полюсе холода — не будет так обжигать.