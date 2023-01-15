«Покажет время»: в Совфеде заявили, что США готовятся к войне с Китаем

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, Вашингтон провокациями хочет добиться полного контроля над Евразией.

США готовится к полномасштабной войне с Китаем, чтобы добиться контроля над Евразией. Такое мнение выразила сенатор Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.

По ее словам, американские власти превратили государство в «главного агрессора и террориста планеты».

«По отработанной в Пентагоне схеме Штаты решили понудить Китай первым начать военные действия за Тайвань. США активно вооружаются, и Китай это должно серьезно обеспокоить», — объяснила Ковитиди в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что такими действиями США планирует организовать «провокационную ловушку “ для Пекина. И это, подчеркнула Ковитиди, должно побудить Китай к более плотному и открытому сотрудничеству с Россией.

«Очевидно, что все происходящее подталкивает Пекин к оперативному переосмыслению происходящих событий и более плотному и прежде всего открытому военно-политическому и экономическому сотрудничеству с Россией», — написала сенатор.

Она также отметила, что у Китая остается не так много времени, чтобы предпринять какие-то действия и не попасть в ловушку США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Китай формируют новую оппозицию к США.