Yeti Airlines: все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 123

Yeti Airlines: все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета, погибли

Yeti Airlines: все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли

Фото: www.globallookpress.com / National News Agency of Nepal

Читайте нас в: Дзен Новости

В авиакомпании опровергли ранее появившуюся информацию о выживших в результате катастрофы.

Все пассажиры и члены экипажа потерпевшего крушение авиарейса Yeti Airlines в Непале погибли. Об этом сообщил представитель авиакомпании Пемба Шерпа.

«Все погибли — 68 пассажиров и четыре члена экипажа», — цитирует его ТАСС.

При этом Шерпа опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о выживших в результате крушения, подчеркнув, что «все находившиеся на борту мертвы». Всего в самолете находились 72 человека, в том числе четверо россиян.

До этого Agence France-Presse со ссылкой на непальского чиновника сообщило, что на месте крушения самолета нашли двух выживших пассажиров, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Известно, что самолет упал сразу после взлета. Точная причина катастрофы выясняется. На кадрах падения судна видно, как он неестественно резко уходит в сторону и заваливается на бок, после чего ударяется о землю и воспламеняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера утром 15 января.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:21
«Покажет время»: в Совфеде заявили, что США готовятся к войне с Китаем
17:06
В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache
16:53
Дайнеко показала «огромный» живот в ответ на слухи о беременности
16:41
Yeti Airlines: все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
16:31
Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
16:22
Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами

Сейчас читают

Путин оценил ход спецоперации на Украине одной фразой
Опубликовано первое видео из освобожденного Соледара: «Штурм был обречен на успех»
Умер театральный режиссер и актер Михаил Дроботов
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023