Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета

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Рита Миронова
Рита Миронова 79

По имеющимся данным, все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли. На месте продолжают работать спасатели.

Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета

Фото: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера, произошедшим утром 15 января.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту лайнера летели четверо граждан России. Также в самолете было еще десять иностранцев — пять граждан Индии, два корейца, один ирландец, один аргентинец и один француз.

Всего на борту судна находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. После крушения самолета никто не выжил, уверяли авторитетные иностранные источники.

Причина авиакатастрофы устанавливается. Известно, что самолет низко летел над землей и внезапно начал завалиться, после чего рухнул окончательно и загорелся.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения пассажирского самолета в Непале.

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