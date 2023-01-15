Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера, произошедшим утром 15 января.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Как стало известно 5-tv.ru, на борту лайнера летели четверо граждан России. Также в самолете было еще десять иностранцев — пять граждан Индии, два корейца, один ирландец, один аргентинец и один француз.

Всего на борту судна находились 72 человека — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. После крушения самолета никто не выжил, уверяли авторитетные иностранные источники.

Причина авиакатастрофы устанавливается. Известно, что самолет низко летел над землей и внезапно начал завалиться, после чего рухнул окончательно и загорелся.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры крушения пассажирского самолета в Непале.