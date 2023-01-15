На месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 479

Ранее иностранные СМИ сообщали, что на борту погибли все 72 человека. Спасателями найдено только 29 тел.

На месте крушения пассажирского самолета в Непале обнаружили выживших

Фото: 5-tv.ru

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В авиакатастрофе в Непале есть выжившие. Об этом сообщает Agence France-Presse. Информации о личностях выживших нет, но известно, что они находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

«Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение», — цитирует издание заявление местного чиновника на своей странице в Twitter.

При крушении самолета выжили два гражданина Непала. Об этом ТАСС рассказали в международном аэропорту Покхара, вблизи которого упал лайнер.

Пассажирский самолет разбился вскоре после взлета. На борту находилось четверо россиян, но об их судьбе пока ничего не известно. Перед вылетом россиянка публиковала в соцсетях фото в салоне самолета.

На кадрах падения судна видно, как он неестественно резко уходит в сторону и заваливается на бок, после чего разбивается о землю и загорается. Как сообщил новостной портал Online Khabar, самолет мог упасть на населенный пункт, но пилоты не допустили этого. Такое предположение сделали местные жители, которые видели, что лайнер во время падения был направлен в сторону реки Сети.

Причины авиакатастрофы выясняются. Предварительно, самолет мог упасть из-за неисправности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета.

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