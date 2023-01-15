В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 121

Читатели издания «Факти» раскритиковали Зеленского за просьбу о поставках танков

В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem

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Владимир Зеленский на днях призвал западных партнеров не жалеть танков для Украины.

Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к западным странам поставить Киеву больше танков.

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть народное собрание проголосует за их отправку»;

«Спасение людей не входит в планы НАТО»;

«Что бы они ни отправили, это станет ломом», — пишут комментаторы.

Во время пресс-конференции во Львове 11 января лидер Незалежной призвал западных партнеров не жалеть танков Leopard для Киева, отметив, что необходимо «общее решение» по этому вопросу.

Накануне стало известно, что Великобритания в ближайшие недели поставит Украине 14 танков Challenger 2. Эта поставка, по словам британских властей, должна стать «новым уровнем» поддержки страны.

В свою очередь США пообещали Киеву 50 БМП «Брэдли», Германия — 40 БМП «Мардер», французы — неназванное количество самоходных артиллерийских установок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Великобритании опровергло сообщение о поставках Украине военных вертолетов Apache.

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