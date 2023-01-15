В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard

Владимир Зеленский на днях призвал западных партнеров не жалеть танков для Украины.

Читатели болгарского издания «Факти» раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за просьбу к западным странам поставить Киеву больше танков.

«У нас в зоопарке в Бургасе два леопарда, четыре козы и три фазана. Пусть народное собрание проголосует за их отправку»;

«Спасение людей не входит в планы НАТО»;

«Что бы они ни отправили, это станет ломом», — пишут комментаторы.

Во время пресс-конференции во Львове 11 января лидер Незалежной призвал западных партнеров не жалеть танков Leopard для Киева, отметив, что необходимо «общее решение» по этому вопросу.

Накануне стало известно, что Великобритания в ближайшие недели поставит Украине 14 танков Challenger 2. Эта поставка, по словам британских властей, должна стать «новым уровнем» поддержки страны.

В свою очередь США пообещали Киеву 50 БМП «Брэдли», Германия — 40 БМП «Мардер», французы — неназванное количество самоходных артиллерийских установок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Великобритании опровергло сообщение о поставках Украине военных вертолетов Apache.