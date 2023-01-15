В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache
Ранее в СМИ появилась информация, что Киев в ближайшие дни получит до четырех новых вертолетов с ракетами.
Фото: TOMS KALNINS / ТАСС
Великобритания не собирается поставлять на Украину новые вертолеты Apache. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала Хейнс в Twitter.
Примечательно, что издание, разместившее фейковую новость, оперативно удалило ее со своего сайта.
Журналисты писали о поставке боевых вертолетов из Британии на Украину. По их утверждению, вертолетов должно было быть не более четырех, и все оснащены ракетами.
Поставку танков Challenger 2 никто не отменял. Об этом власти Британии сообщали официально. Украина получит 14 танков, которые, к слову, очень трудны в эксплуатации. В связи с этим британцы будут обучать украинских военных работать на этой технике.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заявила об ужесточении боев при поставках британских танков на Украину.
- 15 янв
- Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами
- 14 янв
- Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
- 14 янв
- Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора
- 14 янв
- Небензя: Украина превратилась в ЧВК НАТО
- 14 янв
- Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
- 14 янв
- Небензя: продвигаемая Зеленским идея «мирного саммита» — пропагандистская пустышка
- 13 янв
- Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
- 13 янв
- Командование ВСУ вместо переброски «кинуло» солдат в Соледаре
- 12 янв
- Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
- 12 янв
- Не сокрушались из-за потери товарищей: иностранные наемники в ДНР уничтожены
Читайте также
80%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?