В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache

Великобритания не собирается поставлять на Украину новые вертолеты Apache. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала Хейнс в Twitter.

Примечательно, что издание, разместившее фейковую новость, оперативно удалило ее со своего сайта.

Журналисты писали о поставке боевых вертолетов из Британии на Украину. По их утверждению, вертолетов должно было быть не более четырех, и все оснащены ракетами.

Поставку танков Challenger 2 никто не отменял. Об этом власти Британии сообщали официально. Украина получит 14 танков, которые, к слову, очень трудны в эксплуатации. В связи с этим британцы будут обучать украинских военных работать на этой технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заявила об ужесточении боев при поставках британских танков на Украину.