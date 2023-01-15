В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache

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Рита Миронова
Рита Миронова 31

Ранее в СМИ появилась информация, что Киев в ближайшие дни получит до четырех новых вертолетов с ракетами.

В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Великобритания не собирается поставлять на Украину новые вертолеты Apache. Об этом сообщила корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», — написала Хейнс в Twitter.

Примечательно, что издание, разместившее фейковую новость, оперативно удалило ее со своего сайта.

Журналисты писали о поставке боевых вертолетов из Британии на Украину. По их утверждению, вертолетов должно было быть не более четырех, и все оснащены ракетами.

Поставку танков Challenger 2 никто не отменял. Об этом власти Британии сообщали официально. Украина получит 14 танков, которые, к слову, очень трудны в эксплуатации. В связи с этим британцы будут обучать украинских военных работать на этой технике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия заявила об ужесточении боев при поставках британских танков на Украину.

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