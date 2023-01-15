В Британии заговорили о примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III

В Британии заговорили о примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Небывалый раздор в королевской семье спровоцировал выход скандальной автобиографии «непутевого» младшего сына британского монарха.

Примирение королевской семьи Великобритании и принца Гарри может случиться в ближайшие несколько месяцев, до коронации Карла III. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

«Это потребует проявления уступчивости со всех сторон, но это можно сделать. <…> Гарри нужен здесь, в комнате с королем и принцем Уильямом, парой других членов семьи, некоторыми „его людьми“, которым он доверяет и которые всегда его поддерживали, чтобы он не думал, что его ждет засада», — цитирует газета собеседника.

Уточняется, что члены королевской семьи настаивают на встрече с принцем Гарри до коронации, чтобы церемония не «превратилась в цирк».

Ранее стало известно, что король Карл полностью исключил принца Гарри из сценария своей майской коронации после публикации провокационной книги «Запасной». Младший сын монарха сможет посетить торжественную церемонию только неофициально, в роли зрителя.

Сообщалось, что публикация скандальной автобиографии принца Гарри привела в ярость его отца и брата. В книге королевский отпрыск вытащил на свет целый ворох грязного белья своей семьи. В частности, Гарри называет Уильяма «заклятым врагом» и повествует о грубых шутках отца.

Как сообщал 5-tv.ru, принц Гарри заявил, что был рожден исключительно как «запасной наследник», который в случае необходимости должен был пойти на органы для старшего брата.

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