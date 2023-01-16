«Изменения будут болезненными»: Самойлов о будущем российской культуры

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Иван Обухов
Иван Обухов 53

Рок-музыкант Вадим Самойлов объяснил перемены в российской культуре

Фото, видео: Вова Жабриков / ТАСС; 5-tv.ru

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Основатель группы «Агата Кристи» отметил — российская культура сейчас, как и многое в стране, находится на перепутье. Но, преодолев его, впереди будет лишь светлое и оптимистическое.

Отказ от работы с российскими артистами во многих европейских странах, нежелание исполнять музыку русских классиков, бегство некоторых актеров и певцов и многие другие события за последнее время — все это породило российскую культуру оказаться на перепутье. Болезненном и сложном. Однако в результате оно приведет страну к положительному. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru заявил основатель и солист группы «Агаты Кристи» Вадим Самойлов.

«Я вижу это перепутье таким оптимистичным. Изменения будут болезненные, преобразования, но по-другому, может быть, в нашем случае быть не могло, поэтому я очень надеюсь, что вся наша страна, общество и в том числе культура трансформируются в понимании большего смысла существования человека, существования нашего сообщества, нашего государства, нашей Родины», — сказал Самойлов.

При этом он уверен — культура не должна быть совсем идеальной. Ведь кино, театр должны все же вскрывать некие проблемы. Важно, по мнению Самойлова, воспринимать культуру не только как нечто развлекательное. А сейчас такой контент изобилует.

«Так же как и перебор, если брать телевидение, огромное количество сериалов, сплошные сотрудники полиции и бандиты. Я думаю, что нужно тоже как-то менять повестку эту историю, ну и как-то это будет трансформироваться. Позитивные изменения происходят», — заключил артист.

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