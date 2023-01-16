«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Запад не заинтересован в мирном разрешении ситуации в Незалежной, считает оппозиционный украинский политик.

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Мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт будет расти и перекинется на Европу. Таким прогнозом на страницах «Известий» в своей статье поделился украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

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По его словам, он видит два выхода из сложившегося мирового политического кризиса: «сползать» к новой мировой войне и ядерному конфликту либо начинать процесс разрядки с учетом интересов всех сторон.

«Для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана, и не пытаться заработать на чужой крови. Но если мировая политическая система не способна к элементарной порядочности, ослеплена гордыней и своими меркантильными интересами, то нас ждут еще более трудные времена», — заявил политик.

Он подчеркнул, что, пока на Украине безраздельно властвует партия войны, которая нагнетает и выплескивает за пределы страны военную истерию, конфликт не будет разрешен.

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Более того, на Западе и не заинтересованы в окончании конфликта, отметил Медведчук. Напротив, говорит политик, в США и ЕС упорно называют ситуацию на Украине «демократией» и встречают овациями преступных главарей киевского режима, которые построили на крови украинцев свою политику и бизнес, резко подняли свои международные рейтинги и продолжают требовать больше оружия и денег на войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции раскрыли детали крупнейшего обмена пленными с участием боевиков «Азова»* и украинского политика Виктора Медведчука, прошедшего в сентябре в Анкаре.

* — признана террористической организацией и запрещена в РФ.