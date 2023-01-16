«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине
Медведчук предрек более трудные времена и продолжение украинского конфликта
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Запад не заинтересован в мирном разрешении ситуации в Незалежной, считает оппозиционный украинский политик.
Мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт будет расти и перекинется на Европу. Таким прогнозом на страницах «Известий» в своей статье поделился украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук.
Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами
По его словам, он видит два выхода из сложившегося мирового политического кризиса: «сползать» к новой мировой войне и ядерному конфликту либо начинать процесс разрядки с учетом интересов всех сторон.
«Для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана, и не пытаться заработать на чужой крови. Но если мировая политическая система не способна к элементарной порядочности, ослеплена гордыней и своими меркантильными интересами, то нас ждут еще более трудные времена», — заявил политик.
Он подчеркнул, что, пока на Украине безраздельно властвует партия войны, которая нагнетает и выплескивает за пределы страны военную истерию, конфликт не будет разрешен.
Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора
Более того, на Западе и не заинтересованы в окончании конфликта, отметил Медведчук. Напротив, говорит политик, в США и ЕС упорно называют ситуацию на Украине «демократией» и встречают овациями преступных главарей киевского режима, которые построили на крови украинцев свою политику и бизнес, резко подняли свои международные рейтинги и продолжают требовать больше оружия и денег на войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции раскрыли детали крупнейшего обмена пленными с участием боевиков «Азова»* и украинского политика Виктора Медведчука, прошедшего в сентябре в Анкаре.
* — признана террористической организацией и запрещена в РФ.
- 15 янв
- В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache
- 15 янв
- Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами
- 14 янв
- Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
- 14 янв
- Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора
- 14 янв
- Небензя: Украина превратилась в ЧВК НАТО
- 14 янв
- Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
- 14 янв
- Небензя: продвигаемая Зеленским идея «мирного саммита» — пропагандистская пустышка
- 13 янв
- Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
- 13 янв
- Командование ВСУ вместо переброски «кинуло» солдат в Соледаре
- 12 янв
- Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
Читайте также
80%
-0.21 73.11
0.32
Нашли ошибку?