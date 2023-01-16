«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 513

Медведчук предрек более трудные времена и продолжение украинского конфликта

«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Запад не заинтересован в мирном разрешении ситуации в Незалежной, считает оппозиционный украинский политик.

Читайте также

Исполинская сила: Россия растет с каждым нападением Запада

Мир ожидают еще более трудные времена, а украинский конфликт будет расти и перекинется на Европу. Таким прогнозом на страницах «Известий» в своей статье поделился украинский политик, председатель оппозиционной партии «За жизнь» Виктор Медведчук.

Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами

По его словам, он видит два выхода из сложившегося мирового политического кризиса: «сползать» к новой мировой войне и ядерному конфликту либо начинать процесс разрядки с учетом интересов всех сторон.

«Для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И, главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана, и не пытаться заработать на чужой крови. Но если мировая политическая система не способна к элементарной порядочности, ослеплена гордыней и своими меркантильными интересами, то нас ждут еще более трудные времена», — заявил политик.

Он подчеркнул, что, пока на Украине безраздельно властвует партия войны, которая нагнетает и выплескивает за пределы страны военную истерию, конфликт не будет разрешен.

Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора

Более того, на Западе и не заинтересованы в окончании конфликта, отметил Медведчук. Напротив, говорит политик, в США и ЕС упорно называют ситуацию на Украине «демократией» и встречают овациями преступных главарей киевского режима, которые построили на крови украинцев свою политику и бизнес, резко подняли свои международные рейтинги и продолжают требовать больше оружия и денег на войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции раскрыли детали крупнейшего обмена пленными с участием боевиков «Азова»* и украинского политика Виктора Медведчука, прошедшего в сентябре в Анкаре.

* — признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Тема:
Украинский кризис
15 янв
В Минобороны Британии опровергли поставку Украине военных вертолетов Apache
15 янв
Великобритания в ближайшие дни передаст Украине военные вертолеты с ракетами
14 янв
Житель ДНР: НАТО и ВСУ отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах
14 янв
Небензя: «коллективный Запад» воспитал из Зеленского авторитарного диктатора
14 янв
Небензя: Украина превратилась в ЧВК НАТО
14 янв
Небензя: РФ никогда не преследовала цель «деукраинизации» Украины
14 янв
Небензя: продвигаемая Зеленским идея «мирного саммита» — пропагандистская пустышка
13 янв
Названо обязательное условие, при котором Москва будет вести переговоры с Киевом
13 янв
Командование ВСУ вместо переброски «кинуло» солдат в Соледаре
12 янв
Пять бригад ВСУ уничтожено в Соледаре
-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
В НАТО высказались о перспективах отношений с Россией
0:28
«Изменения будут болезненными»: Самойлов о будущем российской культуры
0:06
«Трудные времена»: Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине
23:57
Президент Хорватии: США и НАТО ведут войну против России через Украину
23:29
«Завидую ему»: подруга Милохина назвала причину его ухода из ледового шоу
23:10
Уже есть покупатели: родные Чуриковой задумались о продаже особняка XIX века

Сейчас читают

Она его боготворила: почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься
Глеб Панфилов раздавлен смертью Инны Чуриковой: «Кровоточит все»
Крушение самолета в Непале: хронология и причины трагедии
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023