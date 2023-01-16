В России предложили оплачивать ЖКХ средствами маткапитала

С соответствующим предложением депутат Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по просвещению Яна Лантратова выдвинула предложение позволить россиянам расходовать маткапитал для оплаты ЖКХ. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру кабмина РФ Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

Парламентарий отметила, что рост тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года нашел отражение на структуре трат россиян, оно ударит в первую очередь по малообеспеченным слоям населения.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать», — рассказала Лантратова Голиковой.

Депутат добавила, что возможность оплачивать ЖКХ из средств материнского капитала освободит семьи от трат на несколько лет, так как, по ее данным, некоторые из них тратят на оплату услуг ЖКХ до 100 тысяч рублей ежегодно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили отменить доли детей в квартирах с маткапиталом.