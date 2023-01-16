ВСУ атаковали аптеку и торговый центр в Донецке

Украинские националисты в очередной раз атаковали центр Донецка. Снаряды попали в аптеку и здание торгового центра. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре.

Известно, что в результате ЧП погибли минимум два человека. Еще четверо получили травмы и ранения различной степени тяжести. В настоящий момент на месте работают спасатели. Под завалами могут оставаться люди.

«Тела ищут», — отмечалось в сообщении.

После атаки ТЦ и аптеки в центре Донецка прозвучало еще как минимум два взрыва, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске.