ВСУ атаковали аптеку и торговый центр в Донецке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 71

Под завалами здания ТЦ в настоящий момент могут находиться люди.

ВСУ атаковали аптеку и торговый центр в Донецке

Фото: Зверева Галина / ТАСС

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Украинские националисты в очередной раз атаковали центр Донецка. Снаряды попали в аптеку и здание торгового центра. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре.

Известно, что в результате ЧП погибли минимум два человека. Еще четверо получили травмы и ранения различной степени тяжести. В настоящий момент на месте работают спасатели. Под завалами могут оставаться люди.

«Тела ищут», — отмечалось в сообщении.

После атаки ТЦ и аптеки в центре Донецка прозвучало еще как минимум два взрыва, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске.

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