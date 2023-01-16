«Был ужас!» — боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 709

Украинский мобилизованный заявил о гибели роты ВСУ в Артемовске

«Был ужас!» — боевик ВСУ заявил о гибели роты сослуживцев в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas

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Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Киевский режим совершенно не ценит своих солдат и отправляет их на убой.

Военнопленный мобилизованный из Украины заявил о смерти целой роты украинцев в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь — Прим. ред.). Целую роту перебили», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По словам боевика, командование ВСУ вместе с западными наемниками относилось к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу, совершенно спокойно жертвовали живой силой. Иногда собеседнику агентства самому приходилось оказывать раненым солдатам медицинскую помощь.

В том числе военный рассказал о девяти наемниках, которых встретил в Соледаре. По его словам, это были американцы, он немного понимает по-английски и потому может отличить их от поляков. Наемники входили в штурмовые подразделения, с собой у них были штурмовые винтовки производства США.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил собеседник агентства.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские националисты отрабатывали навыки стрельбы на жилых кварталах.

Тема:
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