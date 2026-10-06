ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

В ударах участвовали авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

ВС России поразили склады ВСУ

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Российские военные за сутки нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников и складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом 6 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Среди пораженных целей военные также перечислили пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего в сводке указаны удары по объектам в 142 районах.

«Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам с боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», — говорится в сообщении.

По информации министерства, задачи выполняли оперативно-тактическая авиация и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов. Вместе с ними удары наносили ракетные войска и артиллерия российских группировок.

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