Умерла звезда «Собора Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида

Актриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Что стало причиной ее ухода, не уточняется.

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Известно, что в конце 2022 года звезда итальянского кинематографа перенесла операцию из-за перелома бедра. Тогда ее состояние не вызывало опасений. Также в прошлом году 95-летняя актриса решила баллотироваться в парламент Италии.

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