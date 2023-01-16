Умерла звезда «Собора Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 246

О смерти итальянской актрисы стало известно 16 января.

Умерла звезда «Собора Парижской Богоматери» Джина Лоллобриджида

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Актриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает РИА Новости. Что стало причиной ее ухода, не уточняется.

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Известно, что в конце 2022 года звезда итальянского кинематографа перенесла операцию из-за перелома бедра. Тогда ее состояние не вызывало опасений. Также в прошлом году 95-летняя актриса решила баллотироваться в парламент Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти легендарного советского актера, певца и кинорежиссера Вахтанга Кикабидзе. Ему было 84 года. 

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