Снова не Богомолов: Собчак ждет «чуда» от другого мужчины

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 198

Ксения Собчак предрекла Киркорову прогулку с «жабой»

Снова не Богомолов: Собчак ждет «чуда» от другого мужчины

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Журналистка продолжает скрывать подробности совместной жизни с режиссером Константином Богомоловым. При этом все больше постов в своих микроблогах она посвящает другим.

Ксения Собчак решила полностью ограничить поклонников от подробностей своей личной жизни. Теперь журналистка чаще всего рассказывает подписчикам о своих проектах, ремонте и ожиданиях от представителей сильного пола.

В очередном посте в своем Telegram-канале Собчак раскритиковала новую коллекцию модного дома, в которую вошли клатчи и обувь в виде жаб и уток. Звездная блондинка назвала этот тренд «помешательством». Однако, по ее мнению, даже эти несуразные аксессуары могут появиться в гардеробах звезд. Среди потенциальных обладателей клатча-жабы и обуви в виде утки, Собчак назвала Филиппа Киркорова.

«Надеюсь, „И просто так“ еще не закончили снимать, в копилку к выходам Кэрри самое то. Ну, или, на крайний случай, Филипп Бедросович», — цитирует журналистку dni.ru.

Как пишет издание, даже в этом посте Собчак не упомянула своего супруга, который навряд ли решится на прогулку с «жабой», в отличие от эпатажного короля отечественной эстрады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Собчак и Богомолова распадется уже в ближайшее время.

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