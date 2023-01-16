Верховный суд РФ признал движение «Маньяки: культ убийства»* террористическим

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 26

В России запретили деятельность украинской организации «Маньяки: культ убийства»*

Верховный суд РФ признал движение «Маньяки: культ убийства»* террористическим

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Организация М. К. У.* была создана на Украине и основывалась на нацистской идеологии.

В России расширился список террористических организаций. Теперь его пополнило движение М. К. У. («Маньяки: культ убийства»*). Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Верховного суда РФ.

Заседание состоялось 16 января в закрытом режиме. В итоге требование генпрокурора России о признании М. К. У.* террористическим было удовлетворено.

Основанием для подачи иска стало то, что движение «маньяков» сформировалось на Украине и его главной целью, по информации прокуратуры, стало образование «расово чистого государства». К тому же среди участников продвигался культ насилия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще националистические группировки Украины признаны террористическими на территории России.

* — признано террористической организацией в РФ.

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