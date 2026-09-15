Спецслужбы стран НАТО указывают на украинский след в Лейпциге

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Российская разведка утверждает, что союзники Берлина не нашли подтверждений причастности Москвы.

Инцидент в аэропорту Лейпцига: заявление СВР

Фото: © Getty Images/GKV

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СВР: спецслужбы стран НАТО указывают на украинский след в Лейпциге

Спецслужбы стран НАТО не обнаружили доказательств причастности России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига, но указали на возможный «украинский след». Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно заявлению ведомства, полученная СВР информация свидетельствует о том, что союзники Германии публично поддерживают версию Берлина о возможной причастности Москвы, однако за закрытыми дверями занимают более осторожную позицию.

В СВР утверждают, что спецслужбы стран НАТО, изучив обстоятельства произошедшего, не нашли подтверждений участия России и рекомендовали своим правительствам избегать однозначных заявлений о виновности Москвы.

При этом, как заявили в российской разведке, власти Германии не прислушались к этим рекомендациям и продолжили обвинять Россию. По версии СВР, причиной такой позиции стало стремление обосновать увеличение расходов на оборону в рамках бюджета страны на 2027 год.

Также в ведомстве заявили, что результаты выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября показали отсутствие поддержки подобной политики среди избирателей. В СВР отметили, что предстоящие выборы в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине станут новым испытанием для канцлера Германии Фридриха Мерца.

Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошел в ночь на 5 августа. Возле украинского грузового самолета заметили беспилотник со взрывчаткой. Устройство не сработало из-за неисправности детонатора, после чего аэропорт закрыли.

Власти Германии 1 сентября обвинили Москву в произошедшем, однако, как отмечает российская сторона, конкретных доказательств причастности России представлено не было. После этого Германия объявила о закрытии генерального консульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине.

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