Икры на страже долголетия: что скрывают две мышцы под коленями

Травматолог Репетюк: сильные икроножные мышцы помогают продлить жизнь

Исследователи клиники в американском Рочестере установили связь между состоянием икроножных мышц и риском смерти в течение ближайших десяти лет. У людей с нарушенной работой этих мышц показатель оказался почти в 2,5 раза выше. Об этом KP.RU рассказал врач спортивной медицины и травматолог, заведующий отделением реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк.

Икроножные мышцы — это не просто «мясо» на задней поверхности голени. Во время ходьбы и других движений они сокращаются и сдавливают вены. Кровь из ног при этом легче поднимается вверх, к сердцу. Поэтому икры иногда называют «вторым сердцем».

Помогает им и особая сеть вен в стопах.

«У нас в стопах есть разветвленная сеть венозных сосудов, она похожа на губку. При сокращении мышц голени „губка“ как бы сокращается и тоже помогает толкать кровь наверх», — рассказал травматолог.

Также работа мышц помогает организму использовать глюкозу. Поэтому регулярная нагрузка поддерживает не только кровообращение, но и обмен веществ.

Проверить силу икроножных мышц можно специальным прибором — динамометром. Он измеряет, с какой силой человек способен согнуть стопу вниз. Такое оборудование чаще встречается в медицинских и реабилитационных центрах.

Но некоторые тревожные признаки можно заметить самостоятельно. Например, если одна голень стала заметно тоньше другой, появились отеки, выступающие вены или стало трудно двигать стопой.

«Если при измерении окружности голеней обеих ног на одном уровне у вас получается разница более двух сантиметров, это медпоказание для УЗИ вен, а не только для оценки тонуса мышц. За такой асимметрией может стоять бессимптомный тромбоз глубоких вен. Это очень опасное состояние», — подчеркнул врач.

Главный враг — кресло

Сильнее всего икрам вредит недостаток движения. При постоянном сидении мышцы работают мало, постепенно теряют объем и силу, а кровь хуже возвращается от ног к сердцу.

Однако перегружать ноги тоже не стоит. Изнурительные тренировки, тяжелая работа на даче или стройке и занятия через боль могут привести к травмам. Нагрузка должна соответствовать физической форме человека.

Для укрепления голеней врач порекомендовал простые подъемы на носки. Достаточно делать по 15–20 повторений в трех-четырех подходах два-три раза в неделю. Если выполнять упражнение стоя тяжело, его можно делать сидя на стуле, поднимая пятки от пола.

Еще один вариант — резиновый эспандер. С его помощью можно укреплять разные мышцы голени, двигая стопой на себя, от себя, наружу и внутрь. Оптимальный режим — 15–20 повторений каждой ногой два-три раза в неделю. Движения лучше выполнять медленно, без рывков.

При варикозе, отеках, перенесенном тромбозе или боли в ногах перед тренировками необходима консультация врача. При резкой боли во время занятия нагрузку следует сразу прекратить.

Один из простых способов оценить выносливость икроножных мышц — подняться на носок одной ногой и повторять движение в течение минуты. По словам Репетюка, способность выполнить более 30 подъемов без остановки говорит об удовлетворительной работе мышечного «насоса».

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