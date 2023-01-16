Путин провел рабочую встречу с главой Новосибирской области Травниковым

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На повестке дня — не только развитие региона, но и другие, не менее важные вопросы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MIT Russia; 5-tv.ru

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Власти регионов оказывают дополнительную социальную поддержку военнослужащим и семьям мобилизованных. Так, в Новосибирской области речь идет о компенсации расходов на ЖКХ и оплате детских садов, а также о бесплатном школьном питании. Об этом глава региона сегодня доложил по видеосвязи президенту. Также губернатор рассказал о передовых медицинских технологиях, которые доступны не только в Новосибирске, но и в глубинке.

«У нас появились не только в столице, но и в районных центрах центры амбулаторной помощи, где жители могли пройти диагностику на таких редких раньше для них аппаратах, как компьютерный томограф или МРТ, или пройти химиотерапию, не отправляясь в Новосибирск», — заявил чиновник.

«Вы совершенно точно и обоснованно сказали о том, что происходят положительные изменения в сфере здравоохранения. Особенно это касается оказания высокотехнологичной помощи, в том числе по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями, и хорошие планы по реализации проектов развития системы здравоохранения на селе. Но есть один момент, на который я хотел бы обратить внимание, — это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулезом», — добавил Путин.

Также президент поддержал планы развития новосибирского Академгородка, где реализуются проекты, важные для технологического суверенитета России.

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