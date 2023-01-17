Звезда в одиночной камере: Ким Кардашьян снова оказалась в тюрьме

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 157

Ким Кардашьян побывала в тюрьме ради интервью с заключенными из одиночных камер

Звезда в одиночной камере: Ким Кардашьян снова оказалась в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Папарацци засняли знаменитость на территории «Пеликан-Бэй» в калифорнийском городе Кресент-Сити.

Сцена из третьего сезона «Семейства Кардашьян» так и всплывает в памяти после очередной новости о правозащитных инициативах Ким Кардашьян. Тогда селебрити не могла прекратить делать селфи в машине, которая везла ее сестру Хлои, нарушившую испытательный срок, в места не столь отдаленные. А мама Крис Дженнер все повторяла: «Твоя сестра едет в тюрьму!». Но никакие упреки не помогали. Селфи девушек, везущих сестру в камеру, до сих пор гуляют по сети. Хотя Ким успела превратиться в адвоката — идет по стопам покойного отца.

Недавно, по сообщению TMZ, селебрити побывала в государственной тюрьме «Пеликан-Бэй», что в городе Кресент-Сити, штат Калифорния. Авторы статьи предположили, что она участвует в съемках документального фильма, так как ее сопровождали и другие известные в Голливуде лица — актер Тоби Магуайр и продюсер Скотт Будник, а также съемочная группа с камерами. Кардашьян встретилась и поговорила с заключенными одиночных камер, чтобы узнать, как строгое наказание отражается на ментальном здоровье.

Со времен «Твоя сестра едет в тюрьму» многое изменилось. Ким стала активисткой — вот уже несколько она активно выступает за реформу системы исправительных учреждений США. Она учится и пытается сдать адвокатский экзамен в Калифорнии. В 2018 году скандальная знаменитость побывала в Белом доме на личной встрече с президентом Дональдом Трампом. Она просила его о помощи в деле осужденной на пожизненный срок за торговлю наркотиками женщины. К слову, добилась помилования.

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

В 2019 году Ким Кардашьян вновь посетила Белый дом, где объявила о своем участии в государственной программе поддержки бывших заключенных. Знаменитость также помогла осужденной из Теннесси Синтойе Браун досрочно выйти из тюрьмы и сыграла огромную роль в освобождении Мэтью Чарльза и Джеффри Стрингера. По данным TMZ, Ким и ее команда юристов добились свободы для 17 заключенных за 3 месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой любви не менее скандального бывшего мужа Ким Кардашьян — рэпера Канье Уэста (Сменил псевдоним на Йе (Ye). — Прим. ред.). Поженились звезды в 2014 году, в браке родились четверо детей, но в 2021-м прогремел развод, а за ним несколько громких сцен на публике. Как выяснилось, недавно артист тайно женился на своей подчиненной.

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