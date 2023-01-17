Хуже, чем при немцах: житель освобожденного Рубежного о жизни при киевском режиме

Город в ЛНР сильно разрушен из-за обстрелов ВСУ.

Киевские силовики продолжают наносить удары и по другим освобожденным городам Донбасса. Так под обстрелами, без света и воды остаются жители Рубежного. Некогда крупный город недалеко от Северодонецка ВСУ при отступлении превратили в обгорелые руины. Дмитрий Зименкин передает из Луганской республики.

Нас предупреждали держаться подальше от Южного района города. Рубежное снова периодически обстреливают. Особенно юг, который и так лежит в руинах с прошлой весны. Останавливаемся, чтобы услышать голос разбитого квартала.

Такой вот жутковатый оркестр, звуки металла, обшивки. Похоже на стон этого Южного района Рубежного. Израненного, одного из самых разрушенных. Потому что здесь стояли ВСУ, используя, по своей доброй в кавычках традиции, тактику живого щита, устанавливали огневые точки. И от района практически ничего не осталось. Но здесь продолжают жить люди!

Жить там, где нет ни света, ни воды, ни тепла. Эту словесную конструкцию словно скороговорку жители южного повторяют каждому редкому в их краях гостю. Семье Натальи Черноморец повезло чуть больше — в ее дворе есть скважина.

«Качаешь, вода идет, слава богу. Мы на нее молимся. Потому что нет воды, ее негде взять», — рассказала женщина.

Пока Рубежное было в эпицентре боевых действий — семья Натальи пряталась в этом крохотном темном погребе. Почти два месяца. И сейчас иногда спускается.

В перерыве между обстрелами мать Натальи вот так крестила свой дом. Чтобы миновало, чтобы уберегло.

Из окна видно, как домой возвращается внучка. Арина. После всего пережитого ей трудно говорить. Она показывает нам игрушки, но вспомнить дни в погребе не может. Может и к лучшему, что память блокирует тот кошмар.

В домах холодно, многим рубежанам приходится спать в крутках и шапках. Вот и Алексея Старикова мы застали в постели одетым. Он с лихвой оправдывает свою фамилию, ему 90 лет. Пережил и немецкую оккупацию, и украинские удары. И сравнение, как это ни странно, не в пользу вторых.

«Пережил Отечественную, помню немцев. А сейчас хуже, чем при немцах. А сейчас же побили все. А тогда было целое», — рассказал мужчина.

Алексей Иванович, как вы, наверное, заметили, полностью слепой. Но это не мешает ему понимать, как привычный ему мир вдруг перевернулся. Немецкое оружие снова бьет по родному Донбассу. Украинский солдат славит Бандеру и идет бок о бок с откровенно нацистскими батальонами. И может его счастье, что он, свидетель победы в Великой Отечественной, не видит войну нынешнюю — во всей ее неприглядности.