Страховые выплаты за ущерб здоровью могут увеличить

Выплаты по ОСАГО за причинение ущерба жизни и здоровью планируют увеличить в четыре раза — с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Это может произойти уже в первом квартале нынешнего года, выяснили «Известия».

На изменениях настаивают сами страховщики — по их мнению, «автогражданка» в этом плане сейчас отстает от всех остальных видов страхования. При том, что автомобиль, как прописано в правилах, является источником повышенной опасности.

Правда, после увеличения лимита выплат, почти наверняка вырастет и стоимость самого полиса ОСАГО — по предварительным расчетам, рублей на 600-700.