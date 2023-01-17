Страховые выплаты за ущерб здоровью могут увеличить

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Но при этом наверняка возрастет стоимость полиса.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Выплаты по ОСАГО за причинение ущерба жизни и здоровью планируют увеличить в четыре раза — с 500 тысяч рублей до двух миллионов. Это может произойти уже в первом квартале нынешнего года, выяснили «Известия».

На изменениях настаивают сами страховщики — по их мнению, «автогражданка» в этом плане сейчас отстает от всех остальных видов страхования. При том, что автомобиль, как прописано в правилах, является источником повышенной опасности.

Правда, после увеличения лимита выплат, почти наверняка вырастет и стоимость самого полиса ОСАГО — по предварительным расчетам, рублей на 600-700.

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